Избивших одноклассницу в Нижнем Тагиле школьников предложили изолировать

«Сотрудники полиции планируют выйти с предложением в судебные органы о помещении двух братьев в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей», - сказал представитель полиции.

По его словам, это произойдет после окончания разбирательств по уголовному и административном делам. Обычно несовершеннолетних преступников содержат в ЦВСНП до месяца. Но в исключительных случаях срок могут продлить на 15 суток.

Конфликт между школьниками произошел 29 декабря. Два пятиклассника 2011 и 2012 годов рождения напали на 11-летнюю одноклассницу возле школы № 56. Они били девочку ногами, в то время как их мать стояла рядом и снимала происходящее на телефон. Теперь она тоже может стать фигуранткой уголовного дела.

Пострадавшую девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Спустя несколько дней полиция завела уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».