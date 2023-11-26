26 ноября 2023, 19:03

Избивших 76-летнего жителя Щелкова мигрантов арестовали по решению суда

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Правоохранители взяли под полный контроль ход и результаты расследования уголовного дела об избиении 76-летнего жителя Щелкова. Личности злоумышленников установили, их задержали и арестовали, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, рано утром 15 ноября двое пьяных мужчин вышли на проезжую часть и перегородили проезд машине, за рублем которой был пенсионер. Подозреваемые проникли в салон, избили мужчину и потребовали довезти их до определенного адреса.

«После того как потерпевший вырвался, злоумышленники догнали его и продолжили избиение, также нанесли удары по автомобилю и покинули место происшествия», - указали в ведомстве.

Прокуроры смогли установить личности злоумышленников и задержали их. Выяснилось, что у мужчин нет регистрации и постоянного места жительства в России, а также официального трудоустройства. Позже преступники полностью признали свою вину.

«Сегодня с учетом позиции Щелковской городской прокуратуры суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 января 2024 года», - указали в пресс-службе прокуратуры.

Ранее в вестибюле станции московского метро «Орехово» 25-летний незнакомец избил пенсионера. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Нападавшего задержали.

Уголовное дело Суд Прокуратура РФ Мигранты Щелково Избиения
26 ноября 2023, 13:26
Имя пресс-секретаря Meta Стоуна появилось в базе розыска МВД России
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Пресс-секретаря корпорации Meta* Энди Стоуна объявили в розыск по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе розыска МВД России.

«Стоун Энди Марк разыскивается по статье УК РФ», - сообщили в публикации.

По какой именно статье ведется розыск, в МВД не уточнили.

В марте 2022 года СК возбудил уголовное дело против сотрудников Meta* по статье о призывах к убийствам и насилию в отношении россиян. Пресс-секретарь компании Стоун объявил о временном снятии на платформах запрета на призывы к насилию в отношении военнослужащих ВС РФ. Подобные действия в организации объяснили политическим самовыражением.

Ранее МВД объявило в розыск бывших чиновников Украины Андрея Дещицу и Сергея Пашинского. Их обвинили в организации антитеррористической операции на юго-востоке страны.

*Корпорация Meta признана экстремистской организацией на территории России.

МВД РФ Россия
26 ноября 2023, 00:45
Суд закрыл дело об оставлении воинской части после смерти мобилизованного
РИА «Новости»
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Крымский гарнизонный военный суд прекратил дело в отношении мобилизованного Игоря Акуренко после его смерти. Мужчину обвиняли в самовольном оставлении воинской части без уважительных причин. Об этом написал РБК.

Акуренко призвали на службу прошлой осенью в рамках частичной мобилизации. В январе этого года он не вернулся в воинскую часть. Мужчина уклонялся от службы до 20 марта.

Во время судебного разбирательства выяснили, что Акуренко скончался 11 августа. Свидетельство о смерти мобилизованного выдали спустя четыре дня. Суд не пояснил, по какой причине и при каких обстоятельствах он ушел из жизни.

В судебном постановлении отметили только, что дело прекращено из-за смерти мобилизованного. Ходатайство подала адвокат Акуренко, государственный обвинитель его поддержал.

Ранее мобилизованный военнослужащий из Бурятии купил справку о своей смерти , чтобы избежать возвращения в зону проведения специальной военной операции. Он не вернулся на службу из отпуска, скрывался у родных. Мужчину приговорили к пяти годам колонии строгого режима.

Суд Военные Крым Частичная мобилизация в РФ
25 ноября 2023, 23:51
Подозреваемых в ограблении ювелирного салона взяли под стражу в Омске
РИА «Новости»
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Жителей Перми и Омска заключили под стражу за ограбление ювелирного салона в омском торговом центре. Криминальный дуэт похитил золотые изделия стоимостью четыре миллиона рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД МЕДИА».

Ограбление организовали 42-летний омич и 31-летний пермяк, поделив обязанности. Последний вечером забежал в торговый центр, разбил молотком витрину и забрал два планшета с золотыми изделиями. Потом он выбежал на улицу, где в машине без номеров его ждал сообщник. Мужчины продали похищенное в Перми через ломбард, поделили деньги и разбежались.

Подельников задержали через некоторое время. Один из них продал оставшиеся украшения в Новосибирске. В целом они получили один миллион рублей после реализации награбленного.

По факту грабежа завели уголовное дело, сообщникам предъявили обвинения.

Ранее таможенники во Внукове задержали россиянку, которая пыталась незаконно провезти в багаже украшения на сумму 3,7 миллиона рублей. Путешественница прибыла из США в Москву через Турцию.

Ограбления Преступления Полиция
25 ноября 2023, 20:46
Подозреваемую в убийстве собственных детей арестовали в Псковской области
РИА «Новости»
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В Псковской области суд вынес решение об аресте многодетной матери, которую обвинили в убийстве собственных детей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Следователи возбудили против жительницы Великих Лук уголовное дело по двум статьям - об убийстве двух и более лиц и убийстве малолетнего. Ее задержали.

По версии следствия, с августа по ноябрь 2023 года обвиняемая задушила двух своих сыновей полутора и четырех лет. Тела мальчиков женщина оставила в квартире в Великих Луках и переехала в частный дом в деревне Куньинского района Псковской области с двумя оставшимися детьми. Там обвиняемая убила восьмилетнюю дочь.

Как выяснил «360», женщина вела разгульный образ жизни , жила на пособие, часто меняла партнеров и не появлялась дома. Об этом рассказала ее знакомая.

Родственник обвиняемой сообщил «360», что она может быть причастна и к смерти своего первого ребенка , который погиб при странных обстоятельствах восемь лет назад. По словам мужчины, на поминках его поразила хладнокровная реакция матери.

Он также рассказал, что родственники жаловались на нерадивую мать в органы опеки. Но, несмотря на алкогольную зависимость женщины, антисанитарию и ужасные условия жизни, детей оставили с ней.

Убийства Дети Полиция Следственный комитет России

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