04 июня 2024, 16:02

Избивавшие прохожих школьники из Липецка подпали под уголовное дело

РИА «Новости»
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Уголовное дело о разбое завели следователи Липецка против группировки школьников, устроивших серию нападений на прохожих. Как сообщило РИА «Новости», пока в деле только один эпизод, но криминалисты продолжили изучать снятые участниками банды ролики.

Уголовное дело о разбое завели следователи Липецка против группировки школьников, устроивших серию нападений на прохожих. Как сообщило РИА «Новости» , пока в деле только один эпизод, но криминалисты продолжили изучать снятые участниками банды ролики.

По данным ТРК «Липецкое время» , сотрудники полиции задержали семерых школьников в возрасте от 14 до 16 лет по заявлениям двух пострадавших, на которых они напали. В ходе допроса один из участников банды рассказал, что все избиения снимали на видео, которые выкладывали на специально созданном канале.

Материалы правоохранители направили в областной главк СК для принятия решений о возбуждении уголовного дела.

По данным РИА «Новости», главарем банды оказался 15-летний сын местных предпринимателей. Мальчик увлекается боксом и, по всей видимости, отрабатывал удары на потенциальных жертвах.

Сам юноша, узнав, что его личность раскрыли заявил, что не боиться уголовного преследования и готов рассказать полиции, что сам снимал видео с нападениями.

На эту историю обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело. Но пока в отношении только лидера группировки.

По данным следствия, 1 мая подозреваемый силой отобрал у 14-летнего подростка три тысячи рублей. Суд отправил юношу под домашний арест. Остальные участники нападений находятся на свободе.

Горожане заявили, что уже получили угрозы со стороны одной из диаспор. Пострадавшие опасаются, что дело могут спустить на тормозах и подростки вернутся на улицы.

Сегодня же в распоряжении 360. гu оказалось видео из Казани, где подросток напал и избил лишившегося ног участника специальной военной операции. Редакция выяснила, что драка произошла в микрорайоне Юдино. Конфликт возник из-за недопонимания и подросток требовал от участника СВО извинений.

Уголовное дело Суд Россия Школьники
04 июня 2024, 15:37
Жительница Ингушетии продала своего ребенка за 100 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно жительницу Ингушетии, которая продала младенца за 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

Молодая 22-летняя мать продала в Назрани своего ребенка 57-летней женщине. По данным следствия, это произошло в октябре 2022 года. В отношении покупательницы также возбудили уголовное дело.

Суд признал собранные следователями доказательства достаточными для вынесения приговора. Местную жительницу осудили по статье «Купля-продажа человека, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

В Москве мать заперла в иномарке своего двухлетнего ребенка. Она оставила ключи внутри машины и не могла открыть дверь. На помощь женщине пришли прохожие и спасатели: один из них разбил стекло в двери автомобиля, после чего младенца вытащили. Женщине вернули сына, который испугался, но не пострадал.

Ингушетия Уголовное дело Суд Дети Женщины
04 июня 2024, 15:22
Подсудимые напали на приставов в суде Пушкино
РИА «Новости»
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Судебный процесс в Пушкинском городском суде над участниками преступной группировки сорвался. Подсудимые сломали клетку и напали на приставов. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На скамье подсудимых находились три человека. В какой-то момент они начали раскачивать и скакать по клетке, в которой они находились.

Суд
04 июня 2024, 15:19
Уголовное дело возбудили после высадки участников СВО из такси в Москве
РИА «Новости»
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В Москве возбудили уголовное дело о разжигании вражды после случая на МКАД. Таксиста обвинили в неуважении к россиянам и отказе обслуживать участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Производство начали по статье 282 УК России «Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Председатель СК Александр Бастрыкин запросил в московском следственном управлении доклад о расследовании.

По версии следствия, водитель такси негативно высказался в адрес россиян и высадил участников СВО из машины. Правоохранители устроили расследование после того, как информация о его выходке появилась в соцсетях.

Пассажиры вызвали такси после посиделок с шашлыками, в дороге обсудили оружие на СВО и теракт в «Крокус Сити Холле», сообщило ИА «Регнум». По их словам, водитель остановился на МКАД, потребовал отменить поездку и выйти из машины.

В Дмитрове начался судебный процесс над мужчиной, который 8 марта избил глухонемую женщину-таксиста. Он признал вину, но не раскаялся и не извинился, потерпевшая потребовала возместить моральный ущерб.

Уголовное дело Военные Такси Следственный комитет России Москва
04 июня 2024, 15:14
Пытавшегося зарезать бывшую девушку и ее парня подростка из Балашихи арестовали
РИА «Новости»
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Суд в Балашихе отправил под арест 17-летнего подростка, который пытался убить двух человек — бывшую девушку и ее нового возлюбленного. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Следователи предъявили несовершеннолетнему обвинение по статье «Покушение на убийство двух человек». По ходатайству следствия суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии правоохранителей, 2 июня несовершеннолетний неподалеку от дома в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе на почве ревности нанес резаные раны 18-летней девушке и 25-летнему мужчине ножом, который он использовал в качестве мачете.

Криминалисты и следователи провели осмотр места ЧП, изъяли нож и провели смывы, назначили судебно-медицинские, молекулярно-генетические, биологически судебные экспертизы.

В пресс-службе прокуратуры Подмосковья отметили, что подростка арестовали до 1 августа.

Соседи пострадавших рассказывали 360.ru, что выпускник московской школы напал в подъезде дома на свою бывшую девушку и ее нового парня. Нападавшего они охарактеризовали как спокойного и тихого юношу.

Суд в Балашихе отправил под арест 17-летнего подростка, который пытался убить двух человек - бывшую девушку и ее нового возлюбленного. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Суд Балашиха Следственный комитет России

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