30 января 2025, 18:36

Избивал 30 минут. Нападение насильника в подъезде дома во Владивостоке попало на видео

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Избитая и изнасилованная в подъезде жилого дома во Владивостока женщина находится в больнице. Она получила тяжелые травмы. Об этом 360.ru рассказала мама пострадавшей.

«Очень тяжко. Один глаз у нее, возможно, не будет восстановлен. У нее поломаны ребра, нос, уши. Она вся в черных кровоподтеках. Когда зять пришел ее навестить, он чуть не потерял сознание, увидев, что с ней», - рассказала собеседница 360.ru.

Она добавила, что потерпевшая не была знакома с нападавшим, хотя сам он утверждает, что их связывали некие отношения. В разговоре 30 января женщина заверила мать, что не знала преступника лично.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что нападавший на протяжении 30 минут избивал и издевался над 42-летней жертвой. Позже ее нашли в подъезде в бессознательном состоянии.

Правоохранительные органы установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Владивостока Александр Кузьменко, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Приморскому краю. Он неоднократно был судим за преступления против собственности.

Ранее в Самаре священника арестовали за изнасилование 16-летней прихожанки , с которой он познакомился на исповеди. Сам священнослужитель отрицает вину.

Преступления Видео Изнасилования Владивосток
30 января 2025, 19:10
Участницу группы Pussy Riot объявили в розыск
Global Look Press
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Участницу творческого коллектива Pussy Riot Надежду Толоконникову* объявили в международный розыск. Такая информация появилась в базе данных МВД России.

Отмечается, что Толоконникова* не появилась у следователя после возбуждения в отношении нее уголовного дела. На основании этого девушку объявили в межгосударственный розыск. По данным ведомства, защитник артистки, которая сейчас проживает в США, уведомил ее об этом.

Московский суд заочно арестовал Толоконникову* на два месяца в 2023 году. Ходатайство об аресте девушки подавал Следственный комитет.

Коллектив Pussy Riot стал известен в 2012 году после проведения акции «панк-молебен» в храме Христа Спасителя. Участницы перфоманса получили по два года тюрьмы. После одной из них изменили наказание на условное. В декабре 2013 года девушки вышли на свободу по амнистии.

*Надежда Толоконникова внесена Минюстом России в список иностранных агентов.

США Уголовное дело Суд Аресты
30 января 2025, 18:14
Тюменский наркокурьер прокатил сотрудника ФСИН на капоте машины
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Житель Тюмени пойдет под суд за нападение на сотрудника ФСИН. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что нападение произошло 11 января рядом с запретной зоной одного из исправительных учреждений.

Мужчина попытался перебросить осужденным сверток с запрещенным веществом, но его заметил работник ФСИН.

Обвиняемому предложили выйти из машины, но тот наехал на представителя власти и провез его на капоте три километра.

Пострадавшего отвезли в больницу с телесными повреждениями, фигуранта в итоге задержали сотрудники Госавтоинспекции. Следственный комитет завершил расследование и отправил дело в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Смоленской области вынесли приговор участнику международного наркокартеля. Перевозивший 500 килограммов кокаина получил 18 лет колонии строгого режима.

Наркотики ФСИН Машины Следственный комитет России
30 января 2025, 16:57
Дагестанца задержали за теракт на железной дороге в Подмосковье
РИА «Новости»
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Злоумышленник полностью сжег батарейный шкаф, предназначенный для резервного питания светофора на железной дороге. Правоохранительные органы задержали его в центре Москвы, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Сообщение о возгорании оборудования на перегоне станций Мальчики - Люберцы-2 поступило от диспетчера железной дороги. Оказалось, что содержимое батарейного шкафа выгорело полностью.

Совместно с управлением ФСБ России по Москве и Московской области полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний дагестанец, обучающийся в столичном колледже.

Молодой человек признался, что согласился на преступление, ответив на сообщение в одном из мессенджеров. Ему предложили заплатить за поджог 40 тысяч рублей, однако денег студент так и не получил.

Следователи завели уголовное дело о террористическом акте. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Ранее в Ставропольском крае на железнодорожной станции задержали исламиста. Он готовил теракт в электричке Кисловодск - Минеральные Воды.

Уголовное дело Поджоги Терроризм Преступления ФСБ
30 января 2025, 16:32
Священника арестовали за изнасилование 16-летней прихожанки в Самаре
РИА «Новости»
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Священника храма Успения пресвятой Богородицы в Самаре поместили под арест по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней прихожанки. Об этом сообщил «Коммерсант».

Священнослужитель будет находиться под стражей до 26 марта 2025 года. Против него возбудили уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

По версии следствия, подозреваемый в гостинице изнасиловал 16-летнюю потерпевшую, с которой познакомился на исповеди. Священник свою вину отрицает. Он женат, у него четверо детей.

Ранее детского тренера ушу обвинили в совращении шестиклассницы в Санкт-Петербурге. Жертвой преступления стала 11-летняя спортсменка. Следователи установили, что от рук обвиняемого пострадали и другие девочки. Против мужчины завели уголовное дело, его поместили под стражу.

Священники Изнасилования

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