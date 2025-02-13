Избил женщин и оторвал иконы. Мужчина устроил погром в храме в Подмосковье

В Следственном комитете заявили, что мужчину подозревают в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий с применением насилия. Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители установили, что дебошир разбил церковные лампады, опрокинул купель для совершения таинства «крещения» и оторвал от стен церковные иконы. Затем он напал на служителя храма. Сейчас в рамках следствия допрашиваются свидетели.

По словам мужчины, в момент нападения он уезжал ненадолго по делам. Примерно через 20 минут после его отъезда в здание храма зашел мужчина.

«Судя по всему, человек неадекватный, больной. Мы описали внешность нападавшего полицейским, которые стали его искать по району. Когда нашли подходящего под описание человека, то его привезли сюда. Здесь мы уже его и опознали», - уточнил собеседник 360.ru.





Пострадавшим от рук дебошира женщинам понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у них ушибы и ссадины.





По данным прокуратуры Московской области , в четверг, 13 февраля, около 16:00 дня 35-летний житель Свердловской области зашел в храм на Симферопольской улице и несколько раз ударил двух женщин пластиковой трубой.

Потом мужчина повредил иконы и похитил деньги из ящика для пожертвований. Сбежавшего с места преступления сотрудники полиции задержали в тот же день. Подольская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств преступления.