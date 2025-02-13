13 февраля 2025, 23:26

Избил женщин и оторвал иконы. Мужчина устроил погром в храме в Подмосковье

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Мужчина устроил погром в православном храме в Климовске. Он избил служительниц пластиковой трубой и сбежал с украденными деньгами. Дебошира поймали по горячим следам, рассказал 360.ru сотрудник храма.

В Следственном комитете заявили, что мужчину подозревают в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий с применением насилия. Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители установили, что дебошир разбил церковные лампады, опрокинул купель для совершения таинства «крещения» и оторвал от стен церковные иконы. Затем он напал на служителя храма. Сейчас в рамках следствия допрашиваются свидетели.

По словам мужчины, в момент нападения он уезжал ненадолго по делам. Примерно через 20 минут после его отъезда в здание храма зашел мужчина.

«Судя по всему, человек неадекватный, больной. Мы описали внешность нападавшего полицейским, которые стали его искать по району. Когда нашли подходящего под описание человека, то его привезли сюда. Здесь мы уже его и опознали», - уточнил собеседник 360.ru.


Пострадавшим от рук дебошира женщинам понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у них ушибы и ссадины.


По данным прокуратуры Московской области , в четверг, 13 февраля, около 16:00 дня 35-летний житель Свердловской области зашел в храм на Симферопольской улице и несколько раз ударил двух женщин пластиковой трубой.

Потом мужчина повредил иконы и похитил деньги из ящика для пожертвований. Сбежавшего с места преступления сотрудники полиции задержали в тот же день. Подольская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств преступления.

Подольск Прокуратура РФ Женщины Полиция
13 февраля 2025, 22:51
«Эту тайну уношу с собой». Две предсмертные записки всплыли в деле о пропаже молодой матери в Прикамье
360.ru
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Следователи Пермского края вернулись к расследованию уголовного дела об исчезновении молодой матери, которая пропала 18 лет назад. Подозреваемый в убийстве покончил с собой, оставив загадочную записку. В беседе с 360.ru дочь пропавшей Анастасия заявила, что именно он причастен к исчезновению ее матери.

«Следствие мне объяснило, что они знают, что это он, но у них против него не было доказательств», - отметила она.

Когда мать пропала, Анастасии было 14 лет. В день исчезновения женщину пригласили на день рождения после работы. Больше ее никто не видел. Поиски также не дали никаких результатов. Следователи несколько раз заводили уголовное дело, но это ни к чему не привело.

«Дело передавали из рук в руки все время. <…> Никто ничего не знает, следователи все время менялись, ничего не говорили. Они якобы ищут, ищут, а в итоге они и не искали. Они дело просто убрали далеко, как говорится, в шкаф», - заявила дочь.

В 2022 году стало известно, что подозреваемый по делу о пропавшей без вести свел счеты с жизнью. Перед своей смертью он написал записку со словами «уношу тайну эту с собой». Собеседница 360.ru рассказала, что в поселке его знали как дебошира. При алкогольном опьянении мужчина вел себя неадекватно.

«После того, как пропала у меня мама, через месяц у подозреваемого умер отец и тоже оставил записку, что виноват в ее исчезновении его сын», - отметила Анастасия.

Она считает покончившего с собой причастным к исчезновению ее матери. По словам Анастасии, она продолжает хранить надежду, что ее мать может быть жива и ее найдут.

Пермский край Уголовное дело Убийства Женщины
13 февраля 2025, 17:55
Мошенники оставили российскую модель без двух миллионов рублей
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Российская топ-модель Екатерина Барк стала жертвой мошенников и лишилась двух миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По их информации, злоумышленник позвонил девушке под видом работника почты и сообщил о взломе ее аккаунта на «Госуслугах». Она продиктовала код, который пришел в СМС.

Увидев сообщение о попытке несанкционированного входа, Барк позвонила на номер, указанный в письме. Телефон взяла девушка, представившаяся сотрудницей Центробанка. Далее мошенники позвонили жертве уже от имени сотрудников ФСБ и настояли на проверке финансов.

К дому, где жила Барк, приехала белая «Лада». Девушка передала людям, сидящим в машине, коробку с рублями и разной иностранной валютой. Только на следующий день топ-модель поняла, что произошло, и обратилась в полицию.

В январе другая российская модель - Екатерина Стецюк - лишилась 150 тысяч рублей , пытаясь купить iPhone из Дубая.

Мошенничество Деньги
13 февраля 2025, 17:10
Житель Брянской области ударил ножом пассажира на Белорусском вокзале
РИА «Новости»
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В Москве на Белорусском вокзале житель Брянской области ударил ножом пассажира. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

По версии следствия, 49-летний мужчина поссорился с ранее незнакомым ему приезжим из Белоруссии в кассовом зале дальнего следования. Словесная перепалка между двумя пассажирами переросла в потасовку, в ходе которой житель Брянской области ударил своего оппонента кухонным ножом в область шеи.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции изъяли из сумки нападавшего нож со следами крови. Потерпевший отказался от получения медицинской помощи в больнице.

Сейчас правоохранители изучают все обстоятельства и причины случившегося. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Виновному грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее пьяный пассажир поезда в Москве сильно избил охранника за просьбу покинуть вагон.

Задержания Уголовное дело Преступления Россия Мужчины Полиция Москва
13 февраля 2025, 16:34
Владельца киоска с шаурмой во Льгове отправили в колонию после массового отравления
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Льговский районный суд Курской области признал индивидуального предпринимателя Мансуршоха Фаезова виновным в массовом отравлении посетителей киоска с шаурмой в сентябре 2023 года, которым он владел. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы по региону.

Фаезову назначили четыре года колонии общего режим со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Дополнительное наказание - запрет на рыночную торговлю в течение двух лет.

Кроме того, по 2,6 года лишения свободы условно и двухлетний запрет на рыночную деятельность получили сотрудники заведения Дилбара Сангова, Шахриер Файезов и Парвиз Алимардонзода. Сторона обвинения полагает, что вина подсудимых была доказана в полном объеме.

Суд также удовлетворил иски девяти потерпевших на сумму свыше 1,3 миллиона рублей. Приговоры в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.

Мансуршох Фаезов до оглашения приговора выступил с речью и заявил, что не считает себя виновным. На период следствия он находился под домашним арестом.

«Вину не признаю, потому что не установлена связь между пищевой продукцией и смертью. Следствие длилось год, мои работники тоже не виноваты. Мы работали на протяжении пяти-шести лет и соблюдали все законы. Другие люди тоже кушали нашу продукцию и не отравились», - сказал он.

В сентябре 2023 года в Льгове Курской области произошло массовое отравление шаурмой, пострадали более 20 человек, в том числе одна девушка скончалась от инфекционно-токсического шока. Следствие установило, что владелец точки Мансуршох Фаезов и три сотрудника работали с нарушением санэпидтребований.


Суд

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