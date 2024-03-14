14 марта 2024, 12:46

«Избиений там не было». Мать школьника из Красноярского края — о видео с бабушкой

РИА «Новости»
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Семья 11-летнего мальчика из Красноярского края связала его проступок с влиянием интернета. Мать школьника заявила «360», что ребенок не бил 90-летнюю пенсионерку и раскаялся в издевательствах.

По ее словам, пострадавшая приходится ему прабабушкой. У нее диагностировали шизофрению и деменцию, недавно у женщины случился гипертонический криз.

«Поведение, конечно, ужасное. Но избиений там не было. Он махал руками просто перед ней. <…> Это не побои на лице, это она падала. Она падает постоянно, 90 лет человеку. У нее ноги… Она еле ходит уже», - сказала женщина.

Когда дело предали огласке и им заинтересовалась полиция , с мальчиком провели воспитательную беседу. Мать заявила, что ребенок впервые глумился над старушкой и во всем раскаялся.

«Со вчерашнего дня ведется беседа, и ведется строгая. <...> Мы разговариваем. Он понимает прекрасно, что совершил очень большую ошибку и причинил бабушке моральную боль», - сказала она.

Женщина обвинила во всем влияние интернета. По ее мнению, сын хотел прославиться и опозорил всю семью.

«Наверное, интернет. Я так думаю. Он говорит, что очень сильно сожалеет обо всем. Хотел прославиться вот таким образом, но получилось, навредил и себе, и всем», - сказала она.

Семья живет в селе Большой Сереж Назаровского района. Мальчик опубликовал в интернете видео с 90-летней бабушкой , на котором выключал свет, ругался и показывал непристойные жесты.

Дети Пенсионеры Избиения Красноярский край
14 марта 2024, 12:04
Оскандалившаяся владелица кофейни в Люберцах сбежала от уголовного дела за границу
РИА «Новости»
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Выгнавшая участника спецоперации владелица сети кофеен в Люберцах уехала из России и устроилась работать рядовым бариста. Она рассказала об этом в Telegram-канале «Твитанула на эмиграцию».

Девушка объявила 6 марта об отъезде заграницу. Она сообщила, что закрыла бизнес, кофейни Strong Coffee прекратили свое существование.

«Пишу этот пост не из России, потому что внезапно было принято решение уехать. <…> Дом свой люблю, но считаю, что лучше на расстоянии живая и здоровая, чем моя маман носит сухари в СИЗО», - сказала она.

Бывшая бизнесвумен поселилась в Тбилиси и устроилась на работу бариста. Она пожаловалась на предвзятое отношение к русским при аренде жилья и враждебные надписи на стенах, рассказала о трудностях при переводе денег и открытии счета.

На родине девушку оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию армии. Она выгнала участника СВО из кофейни за нецензурную лексику и рассказала об этом в соцсетях. Следком возбудил уголовное дело , ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Грузия Люберцы Скандалы Военные Бизнес
14 марта 2024, 11:43
Полиция проверила семью избившего бабушку 11-летнего школьника под Красноярском
РИА «Новости»
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Школьник из Красноярского края снял издевательства над 90-летней бабушкой на камеру и выложил в интернет. Полиция проверила его семью. Ни члены семьи, ни сам ребенок не состояли на учете, сообщил источник «360».

Правоохранители узнали о побоях пожилой женщины из паблика в Telegram. Они выяснили, что все произошло в селе Большой Сереж Назаровского района. На видео мальчик издевался над бабушкой 1933 года рождения - выключал свет, обзывал и показывал неприличные жесты.

Семья жила в трехкомнатном благоустроенном доме и не состояла на профилактическом учете. Мать 1979 года рождения не выпивала и не привлекалась к ответственности, в том числе за ненадлежащее воспитание. Ребенок тоже не стоял на учете. С ними жили отчим 1975 года рождения, работавший трактористом, и бабушка.

Полицейские выяснили, что школьник снял видео на свой телефон и выложил в интернете в созданный им же канал. Избиение пожилой женщины он отрицал, сознался лишь в неуважительном отношении. Проверку организовали по статье 6.1.1 КоАП России «Побои».

В Саратовской области арестовали каннибала. Его разыскивали в течение 10 лет.

Дети Пенсионеры Полиция Избиения Красноярский край
14 марта 2024, 11:12
Подозреваемых в попытке отравить гумпомощь для бойцов СВО отправили под стражу
РИА «Новости»
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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу трех подозреваемых в попытке отравить гуманитарную помощь, предназначавшуюся бойцам СВО. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

На скамье подсудимых оказались трое мужчин, им вменяют участие в деятельности террористической организации. По версии следствия, с января по 16 февраля 2024 года один из подозреваемых вместе с неизвестным человеком проводил разведку в районе пункта сбора гуманитарной помощи для добровольческого подразделения «Эспаньола», участвующего в спецоперации, а также следил за автотранспортом, используемым для перевозки гуманитарного груза. Вероятно, фигурант действовал по указанию представителей «Русского добровольческого корпуса» *.

Предполагается, что 16 февраля подозреваемые купили GPS-трекер с функцией аудиозаписи. Устройство спрятали в тайнике на территории возле Храма Сретения Господня. В дальнейшем трекер планировали разместить на автотранспорте, на котором должны доставлять гумпомощь в место временной дислокации подразделения «Эспаньола» в Мариуполе.

«С 7 по 27 февраля 2024 года один из соучастников получил неустановленное ядовитое вещество в мешке весом около 20 килограммов», - указала пресс-служба.

Груз отвезли на хранение в поселок Янино-1 в Ленобласти. Ядовитое вещество собирались смешать с продуктами питания и отправить под видом гумпомощи участвующим в СВО добровольцам, чтобы совершить теракт.

Подозреваемых задержали 28 февраля. Двое из них дали показания и признали причастность к преступлению. Третий отказался давать показания, свою вину он отрицает. Суд отправил всех троих мужчин под стражу до 27 апреля 2024 года.

* «Русский добровольческий корпус» внесен в перечень террористических организаций, запрещенных на территории России.

Санкт-Петербург Суд Терроризм
14 марта 2024, 09:33
Школьник в Сибири избил свою 91-летнюю бабушку на камеру
РИА «Новости»
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В селе Большой Сереж Назаровского района мальчик избил свою бабушку, снял издевательства на видео и отправил друзьям. Они выложили ролик в интернет, делом заинтересовалась полиция. Началась проверка, сообщило ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Ролик опубликовали в одном из интернет-пабликов. Мальчик бил свою бабушку 1933 года рождения, выключал в комнате свет, ругался матом и показывал неприличные жесты. Пожилая женщина жаловалась, что над ней издевались и дочь, и внук. На ее лице остались ссадины. Полиция назвала поступок 11-летнего школьника недопустимым. Информацию об избиении зарегистрировали в дежурной части и начали проверку.

«В настоящее время полицейские работают с семьей, выясняют все обстоятельства произошедшего. Отметим, ранее подросток на учете в органах внутренних дел не состоял», - сообщила пресс-служба.

В хостеле на севере Москвы обнаружили тело пенсионера. Задержали его 49-летнего знакомого.

Дети Пенсионеры МВД РФ Школьники Избиения Красноярский край

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