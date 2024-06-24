24 июня 2024, 12:03

Избежавшие СИЗО фигуранты дела о ботулизме обжаловали решение о домашнем аресте

РИА «Новости»
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Руководитель фирмы «Савон-К» Владимир Шин, глава отдела качества Елена Машкова и владелец компании «Локалкитчен» Антон Лозин обжаловали в Замоскворецком суде решение о домашнем аресте по делу о массовом отравлении ботулизмом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Трое подозреваемых подали апелляционные жалобы на решение суда об избрании меры пресечения. Обращения Лозина, Шина и Машковой зарегистрировали.

Их отправили под домашний арест , в отличие от четвертого фигуранта дела - повара «Савон-К» Карима Норматова. Мужчину поместили в СИЗО. Его задержали в аэропорту Жуковский при попытке уехать из страны.

Массовое отравление произошло в Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области. Позднее стало известно о вспышке ботулизма в Ярославской, Костромской и Тамбовской областях. Пострадавшие заказали еду в «Локалкитчен», которая работала под брендом «Кухня на районе». Роспотребнадзор пришел к выводу, что источником заражения стала фасоль. Приставы опечатали цех на Стандартной улице в Москве.

«Известия» сообщили, что из оборота изъяли около 200 тонн продукции.

Суд Бизнес Аресты Ботулизм Случаи ботулизма в России
24 июня 2024, 11:59
Следователя МВД в Симферополе заподозрили в госизмене
РИА «Новости»
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ФСБ задержала в Симферополе старшего следователя МВД Крыма. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, 38-летний майор был агентом СБУ - он собирал данные о жителях Крыма и передавал их украинской стороне. В отношении следователя возбудили уголовное дело по статье «Госизмена».

Авторы канала отметили, что задержанный начал работать в МВД восемь лет назад. Он служил в контрольно-методическом отделе ведомства, был в звании майора.

По статье о госизмене бывшему сотруднику МВД грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ поймали экс-начальника департамента административной работы Минсельхоза России Олега Донских, который скрывался от правосудия в течение 12 лет. Мужчину объявляли в международный розыск по подозрению в организации хищения в 2007–2011 годах более двух миллиардов рублей.

Советский районный суд Липецка арестовал Донских. В пресс-службе ФСБ отметили, что сейчас устанавливаются другие соучастники преступления.

Уголовное дело СБУ Крым ФСБ
24 июня 2024, 11:22
Троих участников перестрелки на границе с Абхазией задержали
Телеканал «360»
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Задержаны трое из шести участников перестрелки на российско-абхазской границе. Об этом РИА «Новости» сообщил глава МВД Абхазии.

«Задержаны подозреваемые в совершении убийства на границе России и Абхазии, сейчас их личности устанавливаются», - уточнили в прокуратуре Гагрского района.

На границе России и Абхазии 23 июня произошла перестрелка. Злоумышленники открыли огонь из автомобиля на контрольно-пропускном пункте «Псоу», затем скрылись. В результате стрельбы скончался мужчина 1985 года рождения. Также известно о троих пострадавших , в том числе несовершеннолетней девушке. Один мужчина получил ранение в ногу. Другому пострадавшему диагностировали проникающее ранение брюшной полости. Несовершеннолетняя получила сквозное ранение руки. Всех госпитализировали.

По факту случившегося в Абхазии возбудили уголовное дело по статьям о незаконном хранении и перевозки оружия и убийстве.

Абхазия
24 июня 2024, 09:55
Мосгорсуд начнет рассматривать жалобы на продление ареста трем фигурантам дела «Крокуса»
Global Look Press
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В Мосгорсуде 24 и 26 июня приступят к рассмотрению жалоб на продление ареста до 22 августа трем обвиняемым по делу о теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщило РИА «Новости».

В суде уточнили агентству, что в понедельник будут рассматривать апелляционную жалобу в защиту Мухаммадсобира Файзова, а в среду - в защиту Джумохона Курбонова и Назримада Лутфуллои.

По данным издания, 20-летний уроженец Таджикистана Файзов зарегистрирован в городе Иваново, где трудился парикмахером в одном из барбершопов. Он стал первым из обвиняемых в теракте, кто обжаловал меру пресечения.

По делу о теракте в «Крокусе» в Москве арестовали 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Остальные проходят по делу как пособники этого преступления.

Несколько человек ворвались в концертный зал «Крокус сити холл» в Красногорске 22 марта, начали стрелять из оружия по посетителям , а также подожгли помещения. Теракт унес жизни 145 человек.

Мосгорсуд Терроризм Теракт в «Крокусе»
24 июня 2024, 09:33
Кузбасского бизнесмена обвинили в многомиллионном мошенничестве
РИА «Новости»
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В Кемеровской области 47-летнему местному жителю предъявили обвинение в мошенничестве в отношении иностранной компании. Бизнесмен не поставил этой фирме уголь на сумму 46 миллионов рублей, сообщило «МВД медиа».

По версии следствия, обвиняемый занимал должность директора коммерческой организации, специализирующейся на оптовых продажах твердого топлива. Осенью 2021 года он договорился с иностранной фирмой о поставке 10 тысяч тонн российского энергетического угля марки СС.

По контракту покупатель перечислил на счета обвиняемого свыше 46 миллионов рублей, но продавец не отправил топливо. Он предоставил клиенту фальшивые документы на перевозку грузов железнодорожным транспортом со списком вагонов.

Во время допроса подозреваемый не признал свою вину. Бизнесмен пытался убедить следствие в том, что у него не было возможности выполнить условия контракта. Однако правоохранителям удалось доказать, что обвиняемый фактически мог отправить груз заказчику.

Для возмещения ущерба потерпевшему следователи арестовали имущество обвиняемого и его родственников на общую сумму почти в 10 миллионов рублей. Вскоре обвиняемого ждет суд.

На днях в Москве сотрудники ФСБ задержали бизнесмена Евгения Новицкого. Его заподозрили в крупном мошенничестве.

Уголовное дело Суд Мошенничество

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