28 мая 2024, 01:46

«Иви» оштрафовали за распространение фильмов с ЛГБТ

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Таганский суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис «Иви» за показ фильмов, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Таганский районный суд города Москвы признал Общество с ограниченной ответственностью „Иви.ру“ виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ „Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения“», - отметили в сообщении суда.

Штрафные санкции составили 1,2 миллиона рублей.

Ранее Роскомнадзор в первом квартале 2024 года удалил или заблокировал почти 172 тысячи материалов, опубликованных в Интернете. По данным пресс-службы, ведомство боролось с публикациями с порнографическим и пронаркотическим контентом, экстремистским содержанием, пропагандой ЛГБТ* и фейками о ВС РФ.

* Признано в России экстремистским движением и запрещено

Суд Фильмы ЛГБТ Россия
27 мая 2024, 23:20
Против издателя «Медузы» составили административный протокол
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол против издателя «Медузы»* Галины Тимченко. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе инстанции.

Документ составили из-за участия Тимченко в нежелательной организации.

«Протокол в отношении Тимченко зарегистрирован судом, дата его рассмотрения пока не назначена», - заявил собеседник агентства.

За участие в деятельности нежелательной организации российское законодательство предусматривает штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей для физических лиц и 20-50 тысяч для должностных лиц.

Генпрокуратура признала деятельность Limited liability company (SIA) «Medusa Project»* нежелательной в январе 2023 года.

В апреле Никулинский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей журналиста Дмитрия Кузнеца за работу на «Медузу»*.

*СМИ признано нежелательной организацией в России, внесено в реестр иностранных агентов.

Суд Журналистика Москва
27 мая 2024, 23:01
Подозреваемого в причастности к теракту в «Крокусе» оставили в СИЗО
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Меру пресечения одному из подозреваемых в организации теракта в «Крокус Сити Холле» Юсуфзоде Якубджони Давлатхону оставили без изменения. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда», - отметили в ведомстве.

Уроженца Таджикистана Якубджони Юсуфзоду арестовал Басманный районный суд Москвы. Его обвинили по статье «Террористический акт». Вопрос об аресте подозреваемого рассмотрели в закрытом режиме.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате нападения боевиков погибли 144 человека, в том числе дети. Пострадали свыше 550. Вооруженные террористы в упор расстреливали пришедших на концерт людей и устроили в здании пожар.

Суд СИЗО Москва Теракт в «Крокусе»
27 мая 2024, 17:58
Заслуженную артистку России Рамилю Искандер отправили на 6,5 года в колонию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пензенский суд приговорил актрису театра РАМТ Рамилю Искандер (Хасимову) к 6,5 года колонии за попытку сбыть крупную партию наркотиков. Об этом сообщило РИА «Новости».

В сентябре артистку арестовали , ей грозило до 25 лет колонии. Однако она решила пойти на сделку со следствием. Во время допроса она рассказала об одном из своих подельников - 32-летнем безработном мужчине. Полиция его задержала 1 сентября в Пензенской области в городе Кузнецке.

Заслуженную артистку России арестовали в августе 2023 года.

По данным следствия, она купила 2,6 килограмма наркотиков для перепродажи. Во время обысков у нее нашли мефедрон и амфетамин. В распоряжении 360.ru появились кадры дома задержанной.

Наркотики Суд Актеры
27 мая 2024, 17:07
Советника губернатора Орловской области отправили под стражу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Советский районный суд Орла арестовал советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. Об этом сообщили в пресс-службе районных судов региона.

Инстанция избрала меру пресечения в виде заключения Лежнева под стражу сроком на один месяц. Мужчину заподозрили в мошенничестве на 79 миллионов рублей.

Накануне сообщалось, что советника главы Орловской области поместили в изолятор временного содержания. Известно, что последние полтора года Лежнев занимался волонтерской деятельностью. Он доставлял гуманитарную помощь в зону специальной операции.

Лежнева назначили на должность советника губернатора сразу после того, как главой региона стал Андрей Клычков. СМИ связали это с дружественными отношениями губернатора и чиновника.

Суд Мошенничество Чиновники

Новости по теме