«Иви» оштрафовали за распространение фильмов с ЛГБТ
Таганский суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис «Иви» за показ фильмов, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
«Таганский районный суд города Москвы признал Общество с ограниченной ответственностью „Иви.ру“ виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ „Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения“», - отметили в сообщении суда.
Штрафные санкции составили 1,2 миллиона рублей.
Ранее Роскомнадзор в первом квартале 2024 года удалил или заблокировал почти 172 тысячи материалов, опубликованных в Интернете. По данным пресс-службы, ведомство боролось с публикациями с порнографическим и пронаркотическим контентом, экстремистским содержанием, пропагандой ЛГБТ* и фейками о ВС РФ.
* Признано в России экстремистским движением и запрещено