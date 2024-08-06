Итальянца в Москве задержали за запуск дрона над «Зарядьем»

Дрон над Варваркой заметили днем 5 августа. Квадрокоптер Dji несколько раз пролетел над центром Москвы, заснял «Зарядье» и другие достопримечательности. Полицейские нашли и задержали оператора.

Нарушителем оказался 21-летний гражданин Италии, бортпроводник Emirates. Он сказал, что не знал о запрете на запуск дронов , и просто хотел поснимать город. Полицейские составили протокол по статье 11.4 КоАП России «Нарушение правил использования воздушного пространства».

Запрет на беспилотники в Москве ввели в мае 2023 года, напомнили «Известия». Полиция предупредила об административной и уголовной ответственности за его нарушение.