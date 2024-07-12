Истязавший детей в Уфе садист попал на камеру

По версии следствия, несколько мужчин издевались над детьми в возрасте от четырех до 16 лет. Один из подростков сбежал и рассказал о случившемся правоохранителям. По информации СК, иностранцы организовали нелегальное «просветительское» и «учебное» заведение.

Полиция освободила детей, подозреваемых задержали. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по трем статьям.

По данным башкирского Минздрава, врачи осмотрели детей. Никого из них не стали направлять в больницы.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал у руководителя ведомства по региону Евгения Лагацкого доклад о ходе расследования.