27 сентября 2024, 00:11

Историей о рабстве в Тюменской области заинтересовался Следком

РИА «Новости»
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Правоохранители в Тюменской области устроили проверку по истории о попавшем в рабство мужчине. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад об этом деле, сообщила пресс-служба.

Правоохранители узнали из СМИ, что уроженец Омской области провел много лет в трудовом рабстве в селе Большое Сорокино. Следственные органы начали процессуальную проверку по статье 127 УК России «Незаконное лишение свободы». Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ее результатах.

Мужчина из омского города Тюкалинск пропал в 2000 году, когда уехал на подработку, сообщил Ura.ru. Родственники обратились в полицию, его объявили в розыск. Только спустя 24 года благодаря бдительной жительнице села Большое Сорокино пленника удалось вернуть домой. Он работал на неких мужчин за еду.

Уголовное дело Тюмень Следственный комитет России
26 сентября 2024, 16:06
Суд оставил под стражей напавшего на полицейского в Москве американца Татера
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Московский городской суд оставил под стражей 46-летнего американца Джозефа Татера, которого обвинили в нападении на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Мосгорсуд подтвердил решение Мещанского районного суда Москвы в отношении Татера, отклонив его апелляционную жалобу.

По данным следствия, 14 августа Татера задержали и доставили в полицейский участок после конфликта в гостинице, где ему отказали в заселении из-за отсутствия миграционной карты. Уже в отделе он напал на капитана полиции, который пытался успокоить мужчину.

В результате драки возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». На следующий день Мещанский суд Москвы поместил американца под стражу до 14 октября по делу о мелком хулиганстве. Татер свою вину не признал.

США Суд
25 сентября 2024, 11:45
В Ростовской области задержали заместителя министра спорта Гадарову
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Правоохранители задержали заместителя министра спорта Ростовской области Светлану Гадарову. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Ростова-на-Дону».

«Она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Гадарову подозревают в коррупционном преступлении», - сообщил источник канала.

Задержания Коррупция
25 сентября 2024, 11:22
После задержания Копайгородского с обысками пришли к бывшему заммэра Сочи
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В Хостинском районе Сочи проходят обыски у главы района Ивана Савина и экс-заместителя мэра Олега Бурлева. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Это правда», - заявил источник агентства, отвечая на вопрос о проведении обысков у Савина и Бурлева.

Олег Бурлев ранее занимал пост заместителя мэра Сочи под руководством Алексея Копайгородского, а после его отставки некоторое время исполнял обязанности главы города.

Однако в августе администрация города сообщила, что Бурлев уволился из мэрии по собственному желанию. Иван Савин стал главой Хостинского района в 2020 году.

Ранее стало известно, что в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского также проводятся следственные действия. Бывшего градоначальника задержали в Луганске. В начале сентября Копайгородский отправился в зону СВО.

Уголовное дело Сочи
25 сентября 2024, 10:25
Отправившегося в зону СВО экс-мэра Сочи заподозрили в нарушении закона
РИА «Новости»
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Против бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского проводят следственные действия. Об этом сообщили РИА «Новости» источники.

В чем подозревают экс-градоначальника, пока не сообщается. В начале сентября стало известно, что, покинув пост, он отправился добровольцем в зону специальной военной операции.

Копайгородский был мэром Сочи с 2019 года и ушел в отставку в мае.

В августе бывший глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, обвиненный в получении особо крупной взятки, попросился добровольцем на фронт , сославшись на то, что владеет рукопашным боем, многими видами оружия и полностью здоров.

В июне первого заместителя мэра Орла Вадима Ничипорова задержали по делу о коррупции. Его обвинили в препятствовании бизнесу.

Уголовное дело Законы Сочи

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