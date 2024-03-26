26 марта 2024, 12:28

Источник раскрыл подробности поножовщины в компьютерном клубе во Фрязине

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Задержанный после поножовщины в компьютерном клубе во Фрязине местный житель совершил нападение, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Поздно вечером 25 марта он вооружился кухонным ножом и отправился на улицу, сообщил источник «360».

Проходя мимо компьютерного клуба , он обратил внимание на группу молодых людей и напал на одного из мужчин, уточнил собеседник «360». По его данным, задержанный пытался ударить свою жертву ножом в голову, но тот смог увернуться, удар пришелся в плечо пострадавшего.

После злоумышленник отправился внутрь клуба и там напал на несовершеннолетнего парня, пырнув его ножом в бедро и в спину. Обоим пострадавшим своевременно оказали медпомощь.

Мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело, заключил источник «360»

Поножовщины
26 марта 2024, 12:45
Многоэтажку, где сдавали квартиру террористу Фаридуни, сняли на видео
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Видео с многоэтажкой, квартиру в котором, предположительно, сдавал одному из террористов восьмой фигурант дела об атаке на Crocus City Hall Алишер Касимов, появилось в распоряжении «360». Речь идет о доме в Путилкове.

Материалы в отношении Касимова сегодня поступили в Басманный суд Москвы. Известно, что фигурант - уроженец Киргизии.

По данным Telegram-канала Baza , Касимов сдавал квартиру Шамсидину Фаридуни, который является предполагаемым лидером группы боевиков.

Источник Shot уточнял, что сам Касимов проживает в Красногорске, где владеет небольшим кафе.

Накануне, 25 марта, суд арестовал еще трех фигурантов дела о террористической атаке на концертный зал. Они приходятся друг другу родственниками. Аминчон и Диловар Исломов - родные братья, Исроил Исломов - их отец.

Обвиняемых в теракте четырех преступников - Далерджона Мирзоева, Рачабализоду Саидакрами Муродали, Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни - ранее арестовали до 22 мая.

Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 12:44
Сдавшего квартиру напавшим на Crocus City Hall боевикам арестовали
Читайте нас в: Google Новости
Новый фигурант дела о теракте в Crocus City Hall Алишер Касимов на заседании по избранию меры пресечения заявил, что не знал о планах боевиков, а только сдавал им квартиру. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента из зала Басманного суда Москвы.

Об арестованном известно, что ему 32 года. Касимов - уроженец Киргизии, но имеет российское гражданство, женат, воспитывает троих детей. Зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и держит свое кафе. Ранее к уголовной ответственности его не привлекали.

Telegram-канал Baza уточнил, что квартиру у Касимова снимал участник нападения на Crocus City Hall Шамсидин Фаридуни , который якобы считается предполагаемым лидером группировки.

Алишер Касимов стал восьмым фигурантом уголовного дела о теракте в Crocus City Hall, которого отправили под стражу, и вторым россиянином.

В минувший понедельник, 25 марта, Басманный суд Москвы отправил под стражу Диловара Исломова, бывшего владельца автомобиля Renault, на котором передвигались террористы. У него также есть российский паспорт.

Вместе с ним арестовали его брата Аминчона и отца Исроила Исломова.

Он пояснил, что опубликовал объявление о сдаче квартиры и с ним связались потенциальные арендаторы.

«Я не знал, что они планируют терроризм. Мне через „Авито“ написали, где я написал, что хочу сдавать квартиру», - заявил Касимов.

Но его объяснения не сработали, и ходатайство следователей об аресте задержанного удовлетворили.

«Избрать в отношении Алишера Касимова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая», - огласила решение судья.

Суд Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 11:51
Боевик РДК готовил теракт в пункте приема гумпомощи в Самарской области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области. Его готовил член «Русского добровольческого корпуса»*. При задержании диверсант погиб из-за самоподрыва взрывного устройства.

По данным ведомства, преступник действовал под патронажем украинских спецслужб. С 2022 он публично занимался дискредитацией ВС России. Осенью 2023 года его завербовала украинская спецслужба при посредничестве одного из активистов «РДК»* - Александра Кудашева.

Действуя по указанию куратора, мужчина забрал из заранее оборудованного схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство, чтобы потом устроить взрыв в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций.

При задержании диверсанта произошел самоподрыв СВУ, он получил смертельные травмы.

«Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», - подчеркнули в ФСБ.

В доме, где проживал преступник, обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их изготовления, а также еще одно готовое к применению СВУ. В его телефоне выявили переписку с куратором и материалы, которые подтверждают причастность пособника «РДК» к террористической деятельности, координируемой спецслужбами Украины.

По факту случившегося возбудили дело о теракте.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) - запрещенная в России террористическая организация.

Терроризм ФСБ
26 марта 2024, 11:15
СК попросил арестовать восьмого обвиняемого по делу о теракте в Crocus City Hall
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Следственный комитет России подал в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте восьмого обвиняемого по делу о теракте в Crocus City Hall Алишера Касимова. Об этом «360» сообщили в пресс-службе суда.

По информации Telegram-канала Baza , Касимов сдавал квартиру Фаридуни Шамсутдину, который является предполагаемым лидером группы боевиков.

По данным Telegram-канала Shot , речь идет о квартире в Путилково, где террористы готовили нападение на концертный зал. Касимов проживает в Красногорске, где владеет небольшим кафе.

Суд Следственный комитет России Стрельба в Crocus City Hall

Новости по теме