Источник раскрыл местонахождение «храма» и офиса главы «Империи сильнейших ведьм»

О задержании в Пушкино жительницы Ивантеевки и возбуждении против нее дела об экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих сообщали в пресс-службе подмосковного ГСУ СК. Личность фигурантки в ведомстве не уточнили.

По словам источника 360.ru, речь идет о Суликовой.

Дело против нее возбудили по материалам, поступившим из регионального УФСБ.

По данным СК, с января 2020 по декабрь 2023 года женщина продавала и распространяла экстремистскую литературу с призывами к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви. Помимо этого, подозреваемая публиковала в Сети высказывания, которые унижали религиозные чувства верующих.

Во время обысков у нее изъяли литературу и другие предметы, имеющие значение для следствия. Также планируется провести лингвистическую и компьютерно-техническую экспертизы. Сейчас с ней работают следователи.

В скором времени проверку могут провести и в Ивантеевке, где, как оказалось, работает Международный университет магии и колдовства. Об этом сообщили активисты общественного движения «Зов Народа».

«Видео с данного места разместил председатель „Общественного движения предпринимателей“ Андрей Аркадьевич Ковалев. На кадрах можно увидеть символы сатанизма и извращений», - пояснили представители движения.

В связи с этим активисты обратились в СК и Генпрокуратуру с просьбой проверить законность при открытии Международного университета магии и колдовства, есть ли у них лицензия на осуществление деятельности, и кто ее выдал.

Также движение волнует, есть ли в работе этой организации нарушения статьи о воспрепятствовании осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий в уголовном праве России и подрыв традиционных духовно-нравственных ценностей.

Еще одна просьба активистов касается содействия в приостановке работы Международного университета магии и колдовства.