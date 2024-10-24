24 октября 2024, 19:06

Искусствовед Раиса Кирсанова погибла в Москве из-за пьяного мигранта. Как это допустили?

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Бывший педагог Театрального института имени Бориса Щукина Раиса Кирсанова трагически погибла в Москве. На искусствоведа в ее же квартире напал пьяный мигрант. Приезжий попал в жилище случайно, а после избиения женщины просто уснул. Подробности случившегося узнал «Регнум».

Умерла не приходя в сознание По информации источника агентства, на Кирсанову напали ночью 20 октября. Местные жители обратились в полицию и сообщили о неадеквате, который хулиганил в подъезде одного из домов на Открытом шоссе.

Когда на место прибыли полицейские, дебошир уже успел проникнуть в одну из квартир и устроить внутри настоящий погром. Но с места преступления сбежать не смог из-за своего невменяемого состояния. При осмотре жилья правоохранители обнаружили и сильно избитую пожилую Раису Кирсанову.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу с тяжелыми травмами. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, параорбитальную гематому справа и ушиб мягких тканей лица.

Пациентку поместили в нейрореанимацию, врачи прилагали все возможные усилия, но не смогли спасть ее жизнь. Кирсанова умерла не приходя в сознание, подчеркнул собеседник «Регнума».

Подозреваемый - приезжий из Киргизии Подозреваемого в избиении женщины задержали. Им оказался 39-летний гражданин Киргизии по имени Акылбек. В дом к известному искусствоведу он попал случайно.

По данным источника издания, мужчина приехал на Открытое шоссе, чтобы увидеться с другом. Тот должен был подогнать ему работу. Но не срослось - никаких вариантов Акылбек приятель не предложил.

Тогда расстроенный иностранец пошел в магазин, купил спиртное и стал заливать горе, пока не напился до совершенно неадекватного состояния. После этого он начал шататься по ближайшим подъездам и дергать ручки квартир.

«По случайности квартира 78-летней Раисы Кирсановой оказалась не заперта. Пьяный мигрант ворвался в жилье пенсионерки и набросился на нее с кулаками», - добавил источник «Регнума».

Все, что произошло той ночью, гражданин Киргизии забыл. По крайней мере, теперь пытается убеждать в этом следователей. Против него возбудили дело об убийстве и нарушении неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия.

Расследование взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, подчеркнул собеседник агентства.

Убийства Мигранты СК РФ
24 октября 2024, 14:47
Замминистра энергетики задержали по делу о хищениях при ликвидации шахт
РИА «Новости»
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Бывшего заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова задержали и доставили в отделение полиции в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве во время ликвидации угольных шахт в Кузбассе. Об этом сообщил «Интерфакс».

Источник уточнил, что в настоящее время с фигурантом ведут следственные действия. Мочальникова задержали по тому же делу, что и бывшего заместителя главы ведомства Анатолия Яновского.

В ближайшее время следователи предъявят чиновникам официальные обвинения и обратятся с ходатайством об избрании меры пресечения в суд.

Уголовное дело расследуют по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Хищение в особо крупном размере».

Ранее стало известно, что уголовное дело завели летом этого года. Фигурантов заподозрили в причастности к мошенничеству во время ликвидации угольных шахт.

Шахты Хищения Уголовное дело
24 октября 2024, 13:36
ФАС выявила картельный сговор при ремонте дорог почти на 15 млрд рублей
РИА «Новости»
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Федеральная антимонопольная служба сообщила о нарушениях, зафиксированных в ходе торгов на капитальный ремонт и реконструкцию дорог в Воронежской и Тамбовской областях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации представителей ФАС, две компании сговорились с целью завышения цен в ходе проведения торгов. Начальная сумма контрактов составила 14,9 миллиарда рублей.

Против ООО СМУ-90 и ООО «Спецдортехника» возбудили дело. Как удалось установить следствию, организации подписывали госконтракты на выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции дорожной инфраструктуры. Некоторые торги проводили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В случае подтверждения их вины, компаниям могут назначить оборотные штрафы.

В июне ФАС сообщала о выявлении аналогичных случаев картельного сговора. По делам, связанным с проведением тендеров в Краснодарском крае, под подозрение попали ООО «СтройЮгРегион» и ООО «Дормост» с начальной суммой контрактов в 637 миллионов рублей. Позднее возбудили дело о картеле на 1,6 миллиарда рублей в отношении ООО «Стройкапиталгрупп» и ООО «Промпесок».

Ранее ФАС раскритиковала наценки на хлеб в торговых сетях.

Преступления Дороги
23 октября 2024, 22:13
«Все лицо изуродовал». Мытищинский живодер напал на соседа и спрятался от полиции
Телеканал «360»
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Житель Мытищ спустя месяц после расправы над собаками напал на соседа. Скорая помощь увезла пострадавшего, а дебошир забаррикадировался в своем доме. Супруга пострадавшего рассказала об этом 360.ru.

Женщина не видела лично, с чего начался конфликт, и рассчитывала узнать об этом из записи камеры видеонаблюдения. Однако оказалось, что буйный сосед разбил ее перед нападением на супруга.

«Он начал фотографировать все безобразие, и он его избил палкой. <…> Муж начал снимать его на камеру. Фиксируем все, что происходит здесь, потому что суд должен быть: то, что он здесь делает, строит, люди приезжают на машинах», - сказала она.

Ситуацию прояснили очевидцы. Она рассказали 360.ru, что первым делом агрессор напал на незнакомцев, а затем на вышедшего соседа.

«Сначала он баллончиком прыснул в лицо ребятам и отъехал. А сосед вышел. <…> Избил очень сильно - глаз и шишка такая на лице. Все лицо ему изуродовал», - рассказала пожилая женщина.

Скорая помощь увезла пострадавшего на лечение в Москву. Соседи вызвали полицию, но мужчина заперся дома и перестал выходить на связь. К месту происшествия подоспела Росгвардия.

Он не впервые попал в поле зрения правоохранителей. Соседи пожаловались на незаконные постройки на участке и агрессивное поведение. Мужчина получил прозвище «мытищенский живодер» за издевательства над собаками - привязал животных к машине и протащил по дороге. Полиция ненадолго задержала его и возбудила уголовное дело по части первой статьи 245 УК России «Жестокое обращение с животными».

Драки Мытищи Собаки Животные Полиция Избиения
23 октября 2024, 20:06
Актера русского драмтеатра и его супругу нашли мертвыми в Баку
РИА «Новости»
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В Баку от рук злоумышленника погиб актер Русского драматического театра Иосиф Ткач и его супруга Людмила. Пенсионеров нашли убитыми в их квартире, сообщил портал 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

«По подозрению в совершении убийства 85-летнего Иосифа Ткача и его жены Людмилы задержан Ислам Хадыев», - уточнили в ведомстве.

Правоохранители получили информацию об инциденте 22 октября в 21:00. Убийство произошло в Насиминском районе столицы.

Тела пожилых людей с многочисленными травмами обнаружили в их квартире на улице Гусейнбалы Алиева. Мужчине перерезали горло, а его супруга погибла после сильного удара по голове. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Якутии зарезали молодого певца Александра Васильева, выступавшего под псевдонимом Alex Khan. По версии следствия, погибший поссорился с отцом друга, в результате чего мужчина набросился на него с ножом.

Актеры Азербайджан

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