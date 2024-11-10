10 ноября 2024, 00:04

Искусанный труп женщины нашли в Казани

Pixabay
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Жители казанского поселка Константиновка нашли труп женщины со следами укусов животных. Как сообщила пресс-служба республиканского главка СК, погибшей оказалась жительница села Богородская, которая ехала на работу.

По предварительным данным, женщина приехала в поселок утром, но на рабочем месте так и не появилась. Спустя несколько часов ее тело нашли прохожие.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и причинении смерти по неосторожности. Криминалисты для установления всех обстоятельств смерти женщины назначили проведение серии экспертиз.

«Известия» со ссылкой на местных жителей уточнили, что труп женщины нашли на территории производственной базы, через которую погибшая пошла, чтобы срезать путь. Собеседники подчеркнули что на территории предприятия живет стая из 20 собак. Очевидцы не исключили, что женщина погибла от их укусов.

Замруководитель исполкома Казани Искандер Гиниятуллин на своей странице во «ВКонтакте» уточнил, что в этом году из поселка поступило только две заявки на отлов собак. Двух животных поймали и вернули обратно после стерилизации.

Чиновник добавил, что на производственную базу, где живет собачья стая, служба отлова попасть не смогла. Владелец предприятия их не пустил.

«Теперь базу проверят в ходе расследования. На каком основании там живут собаки и какой за ними организован уход и контроль - это теперь предстоит выяснить следствию», - написал Гиниятуллин.

Родным и близким погибшей женщины он выразил соболезнования.

В конце октября бездомные собаки загрызли жительницу Климовска в Тульской области. Тело погибшей со следами многочисленных укусов прохожие нашли на улице. Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Жители казанского поселка Константиновка нашли труп женщины со следами укусов животных. Как сообщила пресс-служба республиканского главка СК , погибшей оказалась жительница села Богородская, которая ехала на работу.

Уголовное дело Казань Женщины Собаки Животные Следственный комитет России
09 ноября 2024, 14:12
Водитель петербургского автобуса монтировкой разбил иномарку
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Монтировка в руках водителя петербургского автобуса стала главным аргументом в споре с владельцем Toyota Camry об очередности проезда. Как сообщила пресс-служба городского управления МВД, водитель пассажирского транспорта в ходе конфликта вышел из себя и начал бить по иномарке, угрожая противнику расправой. Ведомство опубликовало видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах водитель автобуса ударил монтировкой по кузову и капоту Toyota. В результате он выбил стекла со стороны водителя и переднего пассажирского сиденья.

В пресс-службе МВД уточнили, что конфликт между участниками дорожного движения произошел в минувшую пятницу на улице Партизана Германа в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Сотрудники полиции завели против водителя автобуса уголовное дело, по которому его задержали.

В конце октября севшая за руль нетрезвая женщина протаранила 10 припаркованных машин и уехала с места аварии. Сотрудники подмосковной полиции быстро установили личность устроившей массовое ДТП водителя и доставили ее в территориальный отдел полиции.

Санкт-Петербург Автобусы Иномарки Водители Полиция
08 ноября 2024, 21:24
Главу ГУ спецстроительства МО РФ Молодченко арестовали по делу о мошенничестве
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Суд арестовал генерального директора Главного управления специального строительства Минобороны России Александра Молодченко. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Удовлетворены ходатайства об избрании меры пресечения в отношении Генерального директора ФГУП „Главное управление специального строительства“ Министерства обороны России и иных фигурантов», - отметили в сообщении.

Под стражу также заключили Ивана Мальцева, Евгения Сундукова. По аналогичной статье в отношении Ольги Павловой суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Согласно данным следствия, фигуранты подозреваются в мошеннических действиях при выполнении госконтрактов с Минобороны РФ.

Ранее под арест отправили бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского, которого з аподозрили в крупном мошенничестве , связанном с ликвидацией убыточных угольных шахт.

Суд Аресты Москва
08 ноября 2024, 17:41
Зарубившего мать топором подмосковного подростка арестовали до 6 января
РИА «Новости»
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Следователи предъявили обвинение в убийстве матери школьнику из Сергиева Посада. Суд удовлетворил ходатайство криминалистов и отправил подростка под стражу до 6 января 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления СК.

По данным ведомства, в минувшую среду, 6 ноября, юноша проник в спальню матери в доме в деревне Красная Сторожка и несколько раз ударил женщину топором по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась.

О совершенном преступлении подросток сам сообщил в правоохранительные органы. Криминалисты завели уголовное дело и приступили к выяснению всех обстоятельств и мотивов убийства.

По данным Mash, между матерью и сыном возник конфликт из-за чрезмерного увлечения школьником играми на планшете. Хобби сказалось на успеваемости школьника.

На этой неделе из-за болезни подросток не ходил на занятия. При этом из-за игр он не сделал домашнюю работу, чтобы хоть как-то подтянуть свои знания. Возмущенная мать лишила сына доступа к гаджету. Такого обращения школьник не простил и схватился за топор.

Источник 360.ru заявил, что на учете обвиняемый в убийстве матери юноша не состоял. Учителя о нем отзывались хорошо, несмотря на плохие оценки. По словам собеседника, конфликты из-за игр с матерью у подростка были регулярными.

Уголовное дело Убийства Школьники Аресты Следственный комитет России
08 ноября 2024, 15:16
Расстрелявшим семью в Волновахе двум военным дали пожизненные сроки
РИА «Новости»
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Расстрелявшие семью Капканец в городе Волноваха Донецкой Народной Республики в конце октября прошлого года двое военных Станислав Рау и Антон Сопов получили пожизненные сроки. Среди жертв осужденных оказались дети четырех и девяти лет. Приговор вынес Южный окружной военный суд, сообщил ТАСС.

Военных обвинили в незаконном проникновении в жилище, а также убийстве двух и более лиц, включая малолетних, совершенном общеопасным способом.

«Коммерсант» со ссылкой на материалы дела уточнил, что военные проникли в частный дом семьи Капканец, где расстреляли девять человек из специальных автоматов для бесшумной стрельбы.

В результате погибли глава семьи с женой, два взрослых сына с супругами, двое внуков и дальний родственник хозяина дома. Спустя несколько дней военных задержали.

Своей вины осужденные не признали. Представляющие их интересы адвокаты пообещали обжаловать приговор.

В конце октября в колонии «Белый лебедь» в Соликамске, где содержатся пожизненно осужденные, скончался серийный убийца и маньяк Роман Бурцев. Его признали виновным в убийстве шести детей в возрасте от семи до 12 лет в Ростовской области в первой половине 90-х годов. За то, что Бурцев душил своих жертв, его прозвали каменским Чикатило. Причиной смерти осужденного стало онкологическое заболевание.

Убийства Суд Военные Приговоры Волноваха

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