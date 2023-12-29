29 декабря 2023, 22:14

Исколотое тело отца экс-главы пресс-службы патриарха Кирилла нашли в Подмосковье

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Тело 90-летнего местного жителя нашли на обочине дороги в Ленинском городском округе Подмосковья. На трупе были множественные колото-резаные раны. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону в Telegram-канале.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», - сказано в сообщении.

Как отметили в Telegram-канале Mash , погибший - отец бывшего главы пресс-службы Патриарха Кирилла Владимира Легойды. По предварительной информации, на него напали днем во время прогулки с внуком. Мужчине нанесли 18 ранений.

Как выяснили журналисты, он уехал из дома и пропал, а через четыре часа нашли его тело.

В Telegram-канале СК РФ опубликовали видео с места происшествия. Туда приехали следователи и криминалисты. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования под особый контроль.

Ранее уголовное дело завели после гибели депутата Народного совета ЛНР Олега Попова в Луганске. Он погиб днем 6 декабря после детонации в автомобиле неустановленного устройства.

Уголовное дело Россия Патриарх Кирилл Следственный комитет России
29 декабря 2023, 19:07
Экс-замглавы МЧС Гуровича приговорили к пяти годам колонии
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Мосгорсуд признал бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича виновным в превышении должностных полномочий и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Приговор зачитали 29 декабря. Подсудимого на два года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий и функций представителя власти.

«Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима», - отметили в пресс-службе.

Ранее гособвинение обратилось к суду с просьбой увеличить срок наказания экс-губернатора Кировской области Никиты Белых до 12 лет лишения свободы. Бывшего чиновника ранее осудили за превышение полномочий.

Представитель гособвинения также запросил у суда применить против Белых трехлетний запрет занимать должности на госслужбе и обязать бывшего губернатора выплатить штраф в 48 миллионов рублей.

Суд МЧС РФ Приговоры Чиновники
29 декабря 2023, 10:11
Тело избитого мужчины нашли в заброшенном доме в Екатеринбурге — СМИ
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Тело мужчины нашли в полуразрушенном доме в Екатеринбурге, сообщило издание Е1. Очевидцы рассказали журналистам, что на теле были следы побоев. Кроме того, мужчина был в одних трусах.

Тело мужчины нашли в полуразрушенном доме в Екатеринбурге, сообщило издание Е1.

Очевидцы рассказали журналистам, что на теле были следы побоев. Кроме того, мужчина был в одних трусах.

Местная жительница сообщила, что под ключицами у мертвеца были две татуировки.

Она добавила, что заброшенное здание в центре города, на улице Восточной, давно тревожит жителей: там устроили общественный туалет и употребляют наркотики. Женщина отметила, что несколько раз людей оттуда увозили на скорой помощи. По ее словам, в администрации района людям заявляли, что уже возбудили административное дело из-за ненадлежащего вида здания.

Официальной информации об обнаруженном теле пока нет.

Ранее, 26 декабря, после пожара в квартире в городе Тихвине Ленинградской области обнаружили тела 49-летней женщины и ее 42-летнего брата. На шее погибшей были следы от ножевых ранений. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Наркотики Убийства Екатеринбург
29 декабря 2023, 08:40
Житель Омска спилил елку во дворе и спрятал от полиции в ванной
Пресс-служба МВД
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Житель Омска спилил елку во дворе для своей сожительницы, а когда к нему нагрянули полицейские, спрятал новогоднее дерево в ванной. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по области.

О том, что елка исчезла, полицейским рассказала старшая по дому на улице Карбышева. Прибывший на место участковый опросил ее и вместе с ней посмотрел записи с камер видеонаблюдения. В кадр попал мужчина, несущий елку, но все происходило ночью, так что разглядеть, кто он, было невозможно. Однако при дальнейшей работе, в том числе опросе жильцов, полицейский заподозрил 28-летнего рецидивиста из соседнего дома.

По предварительным данным, он спилил дерево вместе со старшим братом и унес на Красный переулок, чтобы подарить возлюбленной. Они даже успели украсить елку, а когда пришел участковый, решили отнести ее в ванную. Однако полицейский забрал новогоднее дерево и вернул заявительнице. Теперь оно, украшенное, стоит в подъезде.

Тем временем полицейские продолжают проверку по факту кражи. По ее результатам примут процессуальное решение.

МВД РФ Кражи Полиция
28 декабря 2023, 17:17
Москвичка перевела 600 тысяч рублей мошенникам за свою пожилую мать
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В Москве пожилая женщина вовремя одумалась и решила не передавать аферистам 600 тысяч рублей. Однако в итоге эти деньги злоумышленникам отправила ее дочь. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, несколько дней назад 85-летней пенсионерке поступил звонок от мужчины, который представился служащим Центробанка России. Он предупредил пожилую женщину о попытке мошенников снять средства с ее счета, которую он якобы предотвратил.

Чтобы обезопасить финансы, он порекомендовал их срочно переложить на «безопасный» счет. Пенсионерка последовала указаниям и сняла со счета 606 тысяч рублей. Когда к ее дому подъехал черный «Мерседес», она что-то заподозрила и в последний момент передумала отдавать деньги.

Женщина рассказала о происшествии дочери, которая не увидела подвоха и перевела мошенникам 600 тысяч рублей. Она сделал это через мобильное банковское приложение после очередных рекомендаций псевдосотрудника ЦБ.

Ранее Банк России перечислил самые распространенные фразы телефонных мошенников. Россиян предупредили, что настоящие работники банка не пишут и не звонят клиентам для осуществления операций.

Мошенничество Москва 2023

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