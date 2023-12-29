Исколотое тело отца экс-главы пресс-службы патриарха Кирилла нашли в Подмосковье

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«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», - сказано в сообщении.

Как отметили в Telegram-канале Mash , погибший - отец бывшего главы пресс-службы Патриарха Кирилла Владимира Легойды. По предварительной информации, на него напали днем во время прогулки с внуком. Мужчине нанесли 18 ранений.

Как выяснили журналисты, он уехал из дома и пропал, а через четыре часа нашли его тело.

В Telegram-канале СК РФ опубликовали видео с места происшествия. Туда приехали следователи и криминалисты. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования под особый контроль.

Ранее уголовное дело завели после гибели депутата Народного совета ЛНР Олега Попова в Луганске. Он погиб днем 6 декабря после детонации в автомобиле неустановленного устройства.