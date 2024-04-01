Исчез Telegram-канал, где могли собирать деньги для террористов из «Крокуса»

По данным агентства, речь идет о Telegram-канале, связанном с «Голосом Хорасана» - афганским крылом «Исламского государства»*. Его вел человек с ником Mavlavi_56. Он же администрировал ранее удаленный канал «Голос Хорасана», через который вербовали обвиняемых в теракте.

Mavlavi_56 один раз 18 марта и дважды 20 марта разместил пост с заголовком «Сбор средств на помощь пленным семьям и детям - Муджахидов - Мухаджиров». В публикации администратор указал адрес криптокошелька на платформе Tronscan , которым, предположительно, пользовались заказчики и исполнители теракта. Теперь при попытке зайти в канал, где объявляли сбор, мессенджер выдает сообщение «Похоже, такого пользователя не существует».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, жертвами стали 144 человека, включая пятерых детей.

Следователи изъяли в МЧС документы , связанные с контрольно-надзорными мероприятиями в концертном зале. Сотрудники СК выяснят, проверяли ли в «Крокус Сити Холле» противопожарную безопасность.

*ИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая группировка.