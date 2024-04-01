01 апреля 2024, 12:13

Исчез Telegram-канал, где могли собирать деньги для террористов из «Крокуса»

Unsplash
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Telegram-канал, через который, вероятно, собирали деньги для исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», удалили из мессенджера. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, речь идет о Telegram-канале, связанном с «Голосом Хорасана» - афганским крылом «Исламского государства»*. Его вел человек с ником Mavlavi_56. Он же администрировал ранее удаленный канал «Голос Хорасана», через который вербовали обвиняемых в теракте.

Mavlavi_56 один раз 18 марта и дважды 20 марта разместил пост с заголовком «Сбор средств на помощь пленным семьям и детям - Муджахидов - Мухаджиров». В публикации администратор указал адрес криптокошелька на платформе Tronscan , которым, предположительно, пользовались заказчики и исполнители теракта. Теперь при попытке зайти в канал, где объявляли сбор, мессенджер выдает сообщение «Похоже, такого пользователя не существует».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, жертвами стали 144 человека, включая пятерых детей.

Следователи изъяли в МЧС документы , связанные с контрольно-надзорными мероприятиями в концертном зале. Сотрудники СК выяснят, проверяли ли в «Крокус Сити Холле» противопожарную безопасность.

*ИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая группировка.

Терроризм Telegram Теракт в «Крокусе»
01 апреля 2024, 08:17
Отправленного в тюрьму застройщика Худояна обвинили в новом мошенничестве
РИА «Новости»
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Владельцу компании Орtima Development Альберту Худояну предъявили обвинение в крупном мошенничестве на 4,5 миллиарда рублей. Новое уголовное дело стало вторым, бизнесмена уже отправили в тюрьму на восемь лет, сообщил «Коммерсант».

Следователи вменили застройщику два преступных эпизода с 2015 по 2019 годы. Его обвинили в хищении участка на Ленинградском проспекте площадью 11,4 гектара и долей в уставном капитале ООО «Авиасити».

Уголовное дело возбудили по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере», ущерб оценили в 4,5 миллиарда рублей. Потерпевшим признали оффшорную компанию Mansfield Executive Ltd. Альберт Худоян не признал вину, а его адвокаты отказались от комментариев.

Бизнесмена в 2021 году приговорили к шести годам за организацию хищения участков на Ленинградском проспекте стоимостью 4,2 миллиарда рублей. После апелляции тюремный срок увеличили еще на два года.

Инвестиции Уголовное дело Строительство Мошенничество Недвижимость Бизнес
01 апреля 2024, 07:58
Владелец ГК «Гранель» попал под следствие
РИА «Новости»
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Владелец ГК «Гранель» Ильшат Нигматуллин попал под уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере, сообщили «Ведомостям» сразу несколько источников. Отмечается, что в отношении него избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий: вечером он обязан находиться по месту жительства, но днем может перемещаться по городу.

Максимальная санкция по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) - штраф и 15 лет лишения свободы. При этом, по данным источников, мера пресечения, которую выбрал для Нигматуллина, назначается как обвиняемым, так и подозреваемым - неизвестно, каков сейчас его статус.

Представители компании-застройщика отказались давать комментарии в период следственных действий, однако отметили, что «ознакомлены с данной информацией».

По той же статье уже проходит бывший вице-президент ГК «Гранель» Дмитрий Адушев. По словам бывших сотрудников компании, владелец и некоторые топ-менеджеры «пытались решить вопрос с претензиями налоговой службы».

Штрафы Уголовное дело Налоги Запреты Бизнес
01 апреля 2024, 04:17
Девятилетний мальчик заживо сгорел в частном доме в Якутии
Telegram-канал
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В Якутии девятилетний школьник заживо сгорел во время пожара в частном доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

«В гараже, примыкающем к частному дому в городе Нюрбе, произошел пожар. При тушении пожара обнаружено тело девятилетнего ребенка. В момент начала возгорания взрослых на месте не было», - уточнило ведомство.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Предположительно, пожар начался из-за неисправности электронагревательного прибора, который находился в гараже.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Нюрбинского района также организовала проверку по факту пожара и гибели ребенка.

В конце марта в Свердловской области пожар унес жизни троих детей и их матери. По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность кабеля холодильника.

Уголовное дело Якутия Пожары Дети Преступления Следственный комитет России
31 марта 2024, 23:04
Обвиняемый Мирзоев собирался вернуться в Таджикистан после теракта в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Стало известно, что один из фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл» Далерджон Мирзоев собирался вернуться в Таджикистан сразу после теракта. Об этом рассказал его отец Барот Мирзоев РИА «Новости».

«Двадцатого марта он позвонил нам и сказал, что 24 или 25 марта вернется домой», - сказал он.

Отец предполагаемого террориста также рассказал, что Мирзоев часто звонил домой, разговаривал с матерью, женой и сестрой, а также отправлял семье деньги.

Ранее отец и мать Далерджона Мирзоева выразили соболезнование семьям людей, погибших во время нападения на концертный зал. Мать подозреваемого Гулькарат сказала, что не может поверить в том, что сын пошел на массовое убийство.

Нападение на «Крокус Сити Холл » произошло в пятницу, 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал, расстреливая всех на своем пути. После этого они подожгли здание и попытались скрыться. Нападавших задержали в Брянской области, по пути к украинской границе. Жертвами теракта стали 144 человека.

Терроризм Семья Деньги Таджикистан Теракт в «Крокусе»

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