10 февраля 2025, 18:19

Инвестора бренда спорткаров Spyker Пессиса объявили в розыск

Global Look Press
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Правоохранители объявили в международный розыск бизнесмена Михаила Пессиса по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщило РБК.

Предпринимателя объявили в розыск после возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.

Следствие также ходатайствовало о заочном аресте бизнесмена, принимавшего участие в проекте по созданию спорткаров марки Spyker.

Сейчас Пессис находится в федеральном и международном розыске. Установлено, что он выехал за пределы России.

Ранее стало известно, что силовики объявили в розыск владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка. Ему предъявили заочное обвинение в финансировании терроризма. Суд заочно арестовал Черняка на два месяца.

Уголовное дело Мошенничество Аресты
10 февраля 2025, 18:15
Житель Челябинской области получил 5,5 года за призывы к терроризму
РИА «Новости»
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Суд признал жителя Челябинской области виновным в призывах к терроризму и приговорил его к 5,5 года колонии общего режима. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным следствия, 36-летний мужчина, придерживаясь радикальных взглядов, размещал в соцсетях материалы с оправданиями терактов и призывами к ним. Ему также нельзя будет выходить в интернет два года после освобождения.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее ФСБ задержала трех других жителей Челябинской области , двое из которых были сторонниками украинских националистов, а третий - приверженцем идей исламизма. Все они публиковали в интернете посты с призывами совершать теракты в России и убивать представителей органов государственной власти. Против них возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Суд Челябинская область Терроризм ФСБ Приговоры
10 февраля 2025, 17:22
Стая собак оставила без лица школьницу в Хабаровском крае
РИА «Новости»
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Стая собак напала на десятилетннюю девочку в городе Николаевске-на-Амуре. Мать пострадавшей школьницы в комментарии 360.ru рассказала, что врачи оперировали дочь несколько часов, собирая ее буквально по частям.

Она пояснила, что дочка опаздывала на занятия в школу, поэтому пошла не по обычному маршруту, а свернула на улицу, где обитала стая бродячих животных.

По словам женщины, о случившемся с девочкой она узнала от своей родственницы, которая прибежала к ней в истерике.

«Мой муж поехал туда, а ее уже на снегоходе отправили в хирургию. Я галопом, полураздетая, побежала в больницу. Но меня к ней не пустили. Там операция шла. Только отдали вещи, разорванные собаками», - рассказала мать пострадавшей школьницы.

Собеседница 360.ru добавила, что смогла связаться с врачами только через пять часов после того, как дочь забрали в больницу.

«Хирурги сказали, что сделали все, что могли. Но теперь нужна пластическая операция головы и лица. Шею и тело собаки тоже покусали», - подчеркнула женщина.

Она пояснила, что уже обратилась с заявлением в прокуратуру, но там ей сказали, что на рассмотрение требуется 10 дней.

В пресс-службе хабаровского управления Следственного комитета сообщили, что после нападения стаи собак на школьницу в е Николаевске-на-Амуре криминалисты завели уголовное дело о халатности.

В рамках расследования сотрудники ведомства установят и оценят работу муниципальных чиновников, ответственных за отлов бездомных животных.

В региональной прокуратуре добавили, что подготовят взыскание с муниципалитета компенсации морального вреда пострадавшей девочки.

Уголовное дело Школы Больницы Врачи Собаки Россия Животные Пластические операции
10 февраля 2025, 16:31
Подозреваемым по делу об убийстве генерала Кириллова попросили продлить арест
РИА «Новости»
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Следствие потребовало продлить арест трех фигурантов дела о теракте, при котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кирилов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Басманный суд Москвы.

«В суд поступило ходатайство следователя о продлении Ахмаджону Курбонову*, Рамазану Падиеву* и Батухану Точиеву* меры пресечения в виде содержания под стражей», - заявили в суде.

Генерал-лейтенант погиб возле подъезда жилого дома на Рязанском шоссе в Москве в результате взрыва самодельной бомбы 17 декабря. Устройство спрятали в припаркованном самокате.

На следующий день силовики задержали одного из подозреваемых в теракте - Ахмаджона Алижона Угли Курбонова* из Узбекистана. Он заявил, что пошел на преступление по заказу украинских кураторов, пообещавших ему гражданство страны Евросоюза и 100 тысяч долларов.

Двух других фигурантов дела - Рамазан Падиев* из Ингушетии и Батухан Точиев* из России. Их обвинили в незаконном изготовлении и обороте взрывчатки. Мужчин внесли в список террористов и экстремистов 20 января.

*Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Уголовное дело Убийства Суд Терроризм Преступления СК РФ Аресты Москва Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
10 февраля 2025, 16:07
Поджигателей релейных шкафов на станции в Старом Осколе задержали в Белгороде
Пресс-служба МВД
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Белгородские силовики задержали двух подростков 15 и 17 лет, а также молодого человека 2005 года рождения по подозрению в поджоге релейных шкафов на станции Старый Оскол. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В ведомстве уточнили, что сообщение о поджоге релейных шкафов на станции сообщил диспетчер железной дороги. Прибывшая на место следственная группа обнаружила следы обуви около обгоревших конструкций и пластиковую бутылку с остатками бензина.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники белгородского линейного отдела МВД на транспорте и регионального управления ФСБ задержали двух подростков 15 и 17 лет, а также их пособника 2005 года рождения.

В ходе допроса молодые люди признались, что пошли на поджог ради денег, которые им пообещал незнакомец, вышедший с ними на связь в одном из мессенджеров.

Криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России завели против молодых людей уголовное дело о совершении теракта по предварительному сговору группой лиц. В ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания задержанным меры пресечения.

В конце января по подозрению за поджог четырех релейных шкафов на перегоне станций Голутвин - Щурово Рязанского направления Московской железной дороги полицейские задержали 17-летнего студента колледжа и школьника из Коломны. Подростки признались, что пошли на преступление за обещанное незнакомцем из мессенджера денежное вознаграждение.

Уголовное дело Поджоги МВД РФ ФСБ

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