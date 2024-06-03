03 июня 2024, 18:28

Инспектору МЧС дали пять лет по делу о пожаре в московском хостеле

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Нагатинский суд приговорил старшего инспектора отдела надзорной деятельности столичного главка МЧС Романа Сабельникова к пяти годам колонии. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями после пожара в хостеле на юге столицы, жертвами которого стали восемь человек, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Сабельникову назначили наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также его лишили права занимать соответствующие должности на срок 2,5 года.

По данным следствия, Сабельников в ходе проверки хостела выявил незначительные нарушения требований пожарной безопасности». Кроме того, он способствовал тому, что материалы о правонарушении не дошли до суда. До приговора старший инспектор находился под домашним арестом.

Пожар в хостеле произошел в ночь на 29 июля в 2022 году. Пожарные потушили огонь на 150 квадратных метрах в здании на Алма-Атинской улице. Находившие внутри люди погибли, отравившись угарным газом.

Пожары Суд Аресты Москва
03 июня 2024, 16:50
«Закон есть закон». Глава Ингушетии подтвердил задержание брата
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил данные о задержании своего брата. Информация об этом появилась в Telegram-канале политика.

Калиматов подчеркнул, что хочет внести ясность в ситуацию вокруг семьи, чтобы «избежать разных толкований», а затем подтвердил, что брата действительно задержали. Расследование, по его словам, продолжается, после - по итогам проверки - пройдет заседание суда.

«Как брата меня это событие сильно огорчает, но закон есть закон. Хотел бы, чтобы все это понимали: в своей работе и жизни придерживаюсь этого принципа», - добавил он, отметив, что понимание тезиса о том, что закон одинаков для всех, очень важно.

О задержании старшего брата главы Ингушетии 24 мая сообщал «Коммерсант». По информации источника издания, бывшего директора Управления федеральной почтовой связи республики Магомед-Башира Калиматова обвинили в хищении около двух миллиардов рублей в составе организованного преступного сообщества.

Ингушетия
03 июня 2024, 16:13
Подросток исполосовал мачете бросившую девушку и ее нового парня в Балашихе
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Приступ ревности стал причиной кровавой резни в подъезде дома в Железнодорожном городского округа Балашиха. Вооруженный мачете 17-летний выпускник московской школы напал в подъезде дома на свою бывшую девушку и ее нового парня. Подробности происшествия 360.ru рассказали соседи пострадавших.

Они пояснили, что нападение произошло в минувшее воскресенье, 2 июня. В тот день в доме раздались страшные крики.

«Приезжали полиция и скорая. Порезанная девочка лежала на скамеечке. Потом парня [раненого вывели] и того, кто порезал, тоже забрали», - рассказала одна из жительниц дома.

Еще одна соседка уточнила, что пострадавшие жили в съемной квартире, куда пришел вооруженный мачете подросток в порыве ревности.

«Был мужчина, лет 28, и девушка-сожительница. Какой-то мальчик ее приревновал и пришел мстить. <…> Говорят, что даже полицию и скорую сам вызвал», - поделилась собеседница 360.ru.

Источник уточнил, что поножовщина произошла на площадке между 14-м и 15-м этажами дома. В распоряжении редакции оказалось видео с места, на котором видно, что кровь осталась на полу и лестнице, по которой спускались раненые.

О напавшем подростке известно, что он жил с мамой, был достаточно спокойным и тихим юношей, ничем не выделялся.

В пресс-службе подмосковного главка СК сообщили, что пострадавшими от нападения несовершеннолетнего с мачете стали 18-летняя девушка и 25-летний мужчина, получившие резаные раны. По версии следствия, подросток намеревался убить пострадавших, но довести свой замысел до конца не смог. Сейчас подозреваемый в покушении на двойное убийство находится на допросе у следователя.

Уголовное дело СК РФ Поножовщины Балашиха Полиция
03 июня 2024, 16:05
Житель Подмосковья посадил пасынка на цепь из-за подозрений в сексе с сестрой
Читайте нас в: Google Новости
Житель Московской области издевался над детьми жены на протяжении полутора лет. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По информации источника, после начала отношений с женщиной мужчина начал вымещать злость на детях. Больше всего досталось 14-летней девочке и ее 12-летнему брату. Он заподозрил подростков в занятии сексом и начал расспрашивать их с применением физической силы.

В один из дней мужчина отвел пасынка в подвал, где посадил его на цепь, и заставил других детей гулять с ним на привязи. Также он избил девочку пультом от телевизора, после того как не сумел найти нужную программу.

Солнечногорский суд приговорил мужчину к четырем годам колонии. Он обязан выплатить по 500 тысяч рублей каждому пострадавшему.

В январе пьяный петербуржец жестоко избил и чуть не задушил ребенка-инвалида сожительницы.

Суд Дети
03 июня 2024, 14:24
Житель Волгограда расправился с престарелой матерью
Читайте нас в: Google Новости
Следственный отдел СК России по Краснооктябрьскому району Волгограда завел уголовное дело против 58-летнего местного жителя, которого заподозрили в убийстве матери. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального ведомства.

По версии следствия, 2 июня фигурант попытался задушить 81-летнюю мать подушкой в доме по улице Депутатской. После этого он взял шарф, обмотал вокруг шеи пенсионерки и сдавливал, пока та не перестала подавать признаки жизни.

Правоохранительные органы завели дело по статье убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии. Подозреваемого задержали, с ним проводится комплекс неотложных следственных действий, назначен ряд судебных экспертиз.

В апреле СК по Москве завел дело о двойном убийстве против мужчины, который нанес множественные ножевые ранения матери и бабушке. ЧП произошло в квартире жилого дома на Тайнинской улице.

Убийства Следственный комитет России

Новости по теме