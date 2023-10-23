Инспекторов ДПС, наблюдавших за убийством африканца в Екатеринбурге, уволили со службы
Инспекторов ДПС, ставших свидетелями убийства африканского аспиранта Франсуа Нджелассили в Екатеринбурге, уволили из органов. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Денис Волков. Его заявление опубликовали в Telegram-канале «МВД Медиа».
«Руководством ГУ МВД России по Свердловской области по итогам проведенной служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел по отрицательным основаниям двух сотрудников Госавтоинспекции Екатеринбурга», - сказал Волков.
Инспекторов подозревают в непринятии мер, которые могли бы предотвратить убийство иностранца. Полицейские собирают материалы по этому делу, чтобы затем направить в следственные органы для оценки, подытожил сотрудник пресс-службы регионального главка МВД.
Аспиранта Уральского федерального университета, приехавшего в Россию из Габона, убили на улице Малышева 18 августа - 32-летнего африканца ударили ножом в драке. После этого сайт E1.ru опубликовал видео с регистратора из машины, в которой сидели сотрудники ДПС, видевшие преступление. На записи инспекторы комментировали драку, один из них хотел вмешаться, но старший коллега его остановил.
Подозреваемого в убийстве Нджелассили задержали, им стал 23-летний россиянин. Суд отправил обвиняемого под стражу , фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.