Инспектора отдела челябинского Ростехнадзора задержали за взятку на 1,7 млн рублей

Признанный иноагентом француз Лоран Винатье* признал вину по делу о незаконном сборе сведений в области военной деятельности России. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, Винатье* несколько лет игнорировал обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов. Кроме того, он собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России.

«В этих целях обвиняемый посещал территорию России, в том числе Москву, где проводил встречи с гражданами Российской Федерации», - подчеркнули в пресс-службе.

Преступную деятельность Винатье* пресекли следователи столичного СК совместно с ФСБ. Также француза внесли в реестр иноагентов.

По уголовному делу иностранца допросили семь свидетелей. Аудиозаписи их встреч с Винатье* направят на лингвистическую судебную экспертизу. На допросе мужчина полностью признал вину, отметили в Следственном комитете.

РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ уточнило, что у француза было много контактов с политологами, военными экспертами, социологами, экономистами и госслужащими.

Общаясь с ними, Винатье* занимался сбором сведений военного и военно-технического характера, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности России, пояснили в ведомстве.

В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон потребовал «как можно быстрее» освободить арестованного в России Винатье*. Все обвинения в адрес мужчины политик отверг, назвав их «элементом пропаганды».

* признан иноагентом в России.