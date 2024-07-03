03 июля 2024, 13:14

Инспектора отдела челябинского Ростехнадзора задержали за взятку на 1,7 млн рублей

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Главного госинспектора Челябинского отдела энергетического надзора Ростехнадзора задержали сотрудники регионального УФСБ. По данным ведомства, начиная с 2015 года мужчина получал взятки от бизнесмена за принуждение представителя застройщика к заключению с ним договоров на работы по оценке энергоэффективности объектов строительства.

В общей сложности с 2015 по 2024 годы задержанный получил от гендиректора неназванной коммерческой структуры более 1,7 миллиона рублей.

На основании материалов регионального УФСБ против госинспектора возбудили дело о получении взяток за незаконные действия и в особо крупном размере.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы», - подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет, а также штраф в размере стократной суммы взятки.

Челябинская область Коррупция ФСБ
03 июля 2024, 10:12
Иноагент Винатье признал вину по делу о сборе сведений о военной деятельности России
РИА «Новости»
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Признанный иноагентом француз Лоран Винатье* признал вину по делу о незаконном сборе сведений в области военной деятельности России. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, Винатье* несколько лет игнорировал обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов. Кроме того, он собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России.

«В этих целях обвиняемый посещал территорию России, в том числе Москву, где проводил встречи с гражданами Российской Федерации», - подчеркнули в пресс-службе.

Преступную деятельность Винатье* пресекли следователи столичного СК совместно с ФСБ. Также француза внесли в реестр иноагентов.

По уголовному делу иностранца допросили семь свидетелей. Аудиозаписи их встреч с Винатье* направят на лингвистическую судебную экспертизу. На допросе мужчина полностью признал вину, отметили в Следственном комитете.

РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ уточнило, что у француза было много контактов с политологами, военными экспертами, социологами, экономистами и госслужащими.

Общаясь с ними, Винатье* занимался сбором сведений военного и военно-технического характера, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности России, пояснили в ведомстве.

В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон потребовал «как можно быстрее» освободить арестованного в России Винатье*. Все обвинения в адрес мужчины политик отверг, назвав их «элементом пропаганды».

* признан иноагентом в России.

ФСБ СК РФ Франция
03 июля 2024, 09:30
Основатель Липецкого станкостроительного предприятия оказался в международном розыске
РИА «Новости»
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Сбежавший в Армению основатель Липецкого станкостроительного предприятия Владимир Петров стал фигурантом уголовного дела о крупном хищении бюджетных средств. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на региональное управление МВД.

Петрова обвиняют в хищении бюджетных средств, которые выделили для серийного производства станкоинструментальной продукции. По данным издания, сумма ущерба превысила несколько миллионов рублей.

Основатель Липецкого станкостроительного предприятия находился под подпиской о невыезде, но узнав о предстоящем обвинении, уехал в Армению. Управление МВД по Липецкой области объявило Петрова в международный розыск. Адвокаты предпринимателя настаивают на необоснованности решения. Петров, по их словам, планирует вернуться в Россию, а сейчас находится в больнице.

В конце июня городской суд в Таганроге приговорил гендиректора АО «Звезда-Стрела» Владимира Масленского к четырем годам тюрьмы за кражу более 420 миллионов рублей, принадлежавших Минобороны.

Сбежавший в Армению основатель Липецкого станкостроительного предприятия Владимир Петров стал фигурантом уголовного дела о крупном хищении бюджетных средств. Об этом сообщил « Коммерсант » со ссылкой на региональное управление МВД.

Хищения Деньги
02 июля 2024, 21:35
Российский дачник из ревности зарезал соседа
РИА «Новости»
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Дело российского дачника, который из ревности зарезал соседа в Краснодарском крае, передали в суд. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Конфликт между соседями произошел в ночь на 13 марта. По версии следствия, обвиняемый с соседом распивали алкоголь на даче в станице Ставропольская. При этом гость не доверял хозяину дома и ревновал к нему жену. В ходе беседы возник спор, а затем и конфликт.

«В ходе конфликта хозяин дома нанес один удар ножом в область шеи соседа, от которого он скончался на месте происшествия, спустя непродолжительное время. Затем фигурант самостоятельно сообщил о случившемся в экстренные службы», - сообщили в следственном управлении.

Полиция задержала подозреваемого.

Ранее перед судом предстал гражданин Кубы, который с ножом напал на своего соотечественника в Подмосковье. Кубинец несколько раз ударил знакомого ножом, но тот сумел отбиться и обратиться к врачам. Сейчас нападавшего судят в Ногинске по статье «Покушение на убийство».

Убийства Суд Поножовщины Следственный комитет России Краснодарский край
02 июля 2024, 21:28
Родители нашли труп дочери в пристройке дома под Челябинском
РИА «Новости»
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Тело 16-летней школьницы обнаружили в хозяйственной постройке дома в поселке Воронино в Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru.

Родители нашли тело дочери в одной из построек во дворе дома 1 июля. Следователи возбудили уголовное дело по статье о «Доведении до самоубийства».

В настоящее время причины поступка подростка устанавливаются. На месте правоохранители обнаружили групповую фотографию одноклассников школьницы, ведется расследование.

Ранее в Санкт-Петербурге в квартире обнаружили двух мертвых подростков. Мальчик и девочка лежали валетом без признаков жизни. Уголовное дело завели о причинении смерти.

Дети Челябинская область

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