08 августа 2024, 19:15

Инспектор ГИБДД, пропустивший машину с подозреваемым в убийстве байкера, получил срок

РИА «Новости»
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Люблинский районный суд Москвы приговорил инспектора ГИБДД, который за взятку отпустил подозреваемого в убийстве байкера Кирилла Ковалева, к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Об этом сообщила столичная пресс-служба судов общей юрисдикции.

Кроме того, его на три года лишили права занимать должности в системе правоохранительных органов.

В апреле инспектор остановил автомобиль, которым управлял мужчина без водительских прав. Тот предложил 30 тысяч рублей в качестве взятки. Сотрудник ГИБДД согласился и указал счет, на который нужно перевести деньги.

Позже выяснилось, что мужчина, которого звали Шахин Аббасов, был главным подозреваемым в деле об убийстве байкера Кирилла Ковалева. Через несколько дней Аббасова задержали и отправили под стражу.

Байкера зарезали 17 апреля возле дома на Краснодарской улице в Москве из-за замечания водителю, припарковавшему автомобиль на тротуаре.

Убийства Суд ГИБДД Машины Москва
08 августа 2024, 06:00
Россиянин нашел пакет с человеческой головой у озера и помог раскрыть преступление
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Житель Томской области нашел пакет у озера, внутри которого находилась человеческая голова. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РФ в беседе с Lenta.ru.

Все началось с того, что мужчина подобрал незнакомого попутчика рядом с селом Березкино и согласился его подвезти. Во время дороги пассажир попросил остановиться. Потом он вышел из машины и выбросил пакет с мусором в озеро.

Когда шофер высадил незнакомца, то заметил в салоне кровавые пятна. В итоге водитель захотел проверить, что же выкинул его недавний пассажир.

Выяснилось, что вместо «мусора» в пакете лежала голова человека. Следователи уже выяснили, кому она принадлежала, а также личность тех, кто ее отрубил.

По версии правоохранителей, компания из трех человек занималась заготовкой дикоросов. В какой-то момент коллеги начали распивать алкоголь и поссорились. Один из них дождался, пока обидчик уснет. Когда это произошло, злоумышленник задушил его. Через два дня второй соучастник отрубил голову жертвы. Тело подельники выбросили в яму сельского туалета. Голову один из участников конфликта спрятал у озера.

Ранее житель Оренбургской области расчленил невесту , а потом искал ее вместе с волонтерами. В итоге подозреваемого задержали.

Преступления Алкоголь Мужчины Водители
08 августа 2024, 05:05
В деле о торговле детьми в Москве появилась еще одна фигурантка
РИА «Новости»
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Новую фигурантку привлекли к делу о торговле детьми в Москве. Об этом сообщил пресс-служба столичного СК в Telegram-канале.

«Благодаря совместной работе следователей <…> установлена еще одна женщина, совершившая сделку в отношении новорожденного в 2020 году. Ей предъявлено обвинение», - написали представители ведомства.

По данным следствия, фигурантки находили беременных женщин, которые не хотели воспитывать будущего ребенка, и занимались организацией их родов. Когда дети появлялись на свет, подозреваемые забирали младенцев и с помощью подложных документов регистрировали их как своих родных.

До этого суд арестовал еще одну женщину - Марьят Желихажеву. Ее дело объединили в одно производство с делом ранее арестованной матери 15-ти детей Юлией Логиновой, которую обвинили в торговле несовершеннолетними. По данным следователей, Логинова в 2020 году продала собственного ребенка.

Суд Дети Женщины Торговля Москва
07 августа 2024, 14:49
Бывшего замминистра обороны Иванова оставили под стражей
РИА «Новости»
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Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Тимуру Иванову и бизнесмену Сергею Бородину по делу о взятках. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

«В остальной части постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения», - сказала судья.

При этом судья внесла в постановление незначительные технические изменения. Слушание прошло в закрытом режиме.

Бывшего замминистра обороны заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Следователи изучили данные из налоговой , договоры на выполнение подрядных работ и госконтракты. Ранее к делу Иванова приобщили показания свидетелей.

Иванова задержали на рабочем месте и арестовали. Басманный суд продлил заключение чиновника под стражу до 23 сентября, несмотря на просьбы Иванова изменить меру пресечения. Бывший заминистра обвинения отвергает.

Ранее адвокаты Иванова попросили отпустить его домой. Они просили суд учесть наличие постоянного места жительства, положительную характеристику личности чиновника и его желание быть рядом с детьми.

Мосгорсуд Суд Аресты Москва
07 августа 2024, 11:47
Генерала Попова оставили под домашним арестом до 11 октября
РИА «Новости»
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Суд отклонил жалобу бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова на домашний арест и оставил его там до 11 октября. Об этом сообщили «Известия».

Попова обвинили в служебном подлоге и хищении.

По данным следствия , генерал похитил у военно-гражданской администрации Запорожской области изделия металлопроката на сумму более 114 миллионов рублей. Кроме того, он подписал заведомо ложные документы, по которым украденный товар якобы поступил в армию.

Следственные действия завершили, теперь Попов вместе с сообщником, предпринимателем Сергеем Моисеевым, знакомятся с материалами дела.

В июле генерал обратился в Следственный комитет с просьбой проверить высказывания адвоката Дмитрия Аграновского по его делу.

Хищения Суд Аресты Армия

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