Инспектор ГИБДД, пропустивший машину с подозреваемым в убийстве байкера, получил срок

Кроме того, его на три года лишили права занимать должности в системе правоохранительных органов.

В апреле инспектор остановил автомобиль, которым управлял мужчина без водительских прав. Тот предложил 30 тысяч рублей в качестве взятки. Сотрудник ГИБДД согласился и указал счет, на который нужно перевести деньги.

Позже выяснилось, что мужчина, которого звали Шахин Аббасов, был главным подозреваемым в деле об убийстве байкера Кирилла Ковалева. Через несколько дней Аббасова задержали и отправили под стражу.

Байкера зарезали 17 апреля возле дома на Краснодарской улице в Москве из-за замечания водителю, припарковавшему автомобиль на тротуаре.