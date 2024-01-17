Иностранный студент пострадал от рук банды подростков в Белгороде
Студент-иностранец пострадал при падении банды подростков в Белгороде, снимавших скандальные видео на улицах города. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Пострадавший от незаконных действий - студент-иностранец - допрошен в качестве потерпевшего», - указала она.
Волк обратила внимание, что правоохранители уже задержали одного подозреваемого в хулиганстве. Ему предъявили обвинение.
Личности других участников нападений также установили. По данным правоохранителей, они совершили «не менее пяти противоправных деяний». Теперь полиция принимает меры по их розыску и задержанию.
Расследование уголовного дела продолжается. Одному из задержанных в ближайшее время изберут меру пресечения, заключила Волк.
В региональной прокуратуре ранее сообщили о том, что проверят, законно ли получил российское гражданство один из задержанных подростков.
В СК отмечали , что среди участников банды был 17-летний уроженец Азербайджана.