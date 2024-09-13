Иностранец надругался над школьницей в Екатеринбурге

По данным издания, преступление произошло в Железнодорожном районе города. Согласно версии следствия, 20-летний выходец из Таджикистана находился в квартире со школьницей, после чего набросился на нее и изнасиловал.

Установлено, что девочка приехала в Россию из другой страны. Подозреваемого задержали и поместили под стражу до 4 ноября. Молодой человек находился на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 15-летнего мигранта, изнасиловавшего школьницу.

Подросток напал на девочку в лесном массиве, после совершения преступления он отобрал у нее мобильный телефон.

В Магнитогорске жертвой изнасилования стала школьница. Таксист затащил ее к себе домой и дважды надругался. Девочка написала заявление в полицию.