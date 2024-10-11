11 октября 2024, 11:22

Иностранец на суде в Москве назвал финансирование террористов возвратом долга

РИА «Новости»
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Тверской суд Москвы отправил под стражу иностранного гражданина Мирзохида Турапова по делу о финансировании террористической деятельности. Об этом сообщило РИА «Новости».

Защита фигуранта настаивает, что на самом деле он не поддерживал терроризм, а лишь возвращал долг, который брал ранее.

По обвинению в финансировании террористической организации Турапову может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы. Следствие устанавливает остальных соучастников преступления.

Турапов - ранее не судимый иностранный гражданин, женат и содержит на иждивении троих несовершеннолетних детей. Следствие полагает, что он направил денежные средства на финансирование террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников назвал мигрантов-радикалов благоприятной средой для терроризма.

* Террористическая организация, запрещена в России

Суд Терроризм
11 октября 2024, 11:00
Появились кадры с места покушения на помощника депутата Госдумы в Одинцове
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Появились первые кадры с места покушения на убийство 58-летнего помощника депутата Госдумы Шерипа Аликхаджиева. Видео опубликовали в Telegram-канале подмосковного главка СК России.

Убийства Видео Депутаты
11 октября 2024, 10:48
Выпустили 4 пули. Помощника депутата Госдумы попытались убить в Подмосковье
РИА «Новости»
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Неизвестный обстрелял 58-летнего Шерипа Аликхаджиева, который является помощником депутат Госдумы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации источника, ЧП произошло на веранде дома пострадавшего в деревне Лапино городского округа Одинцово.

Стрелок выпустил четыре пули, из которых две попали в Алихаджиева. Пострадавшего отвезли в больницу, сейчас он в реанимационном отделении.

Правоохранители начали розыски стрелявшего, его личность на данный момент неизвестна. Силовики не установили мотив намерения убийства Аликхаджиева.

Депутаты
11 октября 2024, 09:33
«Хотел спокойствия». Айтишник зарубил жену в коттедже под Москвой
РИА «Новости»
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IT-инженер из Москвы Виталий убил супругу топором во время ссоры. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника канала, произошло это в одном из загородных коттеджей 6 октября. Мужчина отдыхал вместе с женой, в какой-то момент пара поссорилась.

Мужчине хотелось «спокойствия и уединения», поэтому ему крайне не понравилось, что супруга ругалась. Чтобы прекратить конфликт, он решил ударить ее топором. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Преступник попытался скрыть следы убийства, спрятал тело в лесу во Владимирской области и сообщил о пропаже супруги. Правоохранители объявили женщину в розыск, а спустя несколько дней выяснили, как на самом деле было дело, и задержали 46-летнего мужчину.

Против айтишника завели дело по статье «Убийство». Подозреваемый занимался развитием и внедрением IDM-систем. У супружеской пары было двое сыновей, 20 и 15 лет.

Ранее стало известно об убийстве двух малолетних сестер в Тольятти. Предположительно, с девочками расправилась их 13-летняя сестра.

Убийства МВД РФ Москва
11 октября 2024, 03:37
Российскую туристку ударили в Индии палкой и украли смартфон
Unsplash
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Во время поездки на поезде по Индии российская туристка подверглась нападению. Неизвестный набросился на нее с палкой и отобрал смартфон. Спустя почти два месяца женщина отследила возможное местонахождение устройства, сообщил The Print

Ограбление произошло 17 августа. Нина Н. ехала на экспрессе по штату Бихар и снимала через окно реку Фалгу. Индиец подошел к ней, ударил палкой по рукам, отобрал телефон и скрылся. Туристка обратилась в правительственную железнодорожную полицию.

В течение нескольких дней правоохранители задержали двух подозреваемых. Они изъяли три краденых смартфона, но устройства россиянки среди нет не оказалось. Мужчины назвали имя предполагаемого грабителя.

Вернувшись в Россию, женщина получила оповещение приложения iCloud о том, что украденный телефон стал активным в Нагпуре, штат Махараштра. Она отправила по почте данные о последнем местонахождении телефона, и Силы железнодорожной охраны вместе с полицейскими устроили рейды по его поиску.

Другой российский турист попал в переделку на Бали. Мужчина попытался угнать автомобиль, и местные жители устроили над ним самосуд.

Индия Туризм Ограбления Смартфоны Россия

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