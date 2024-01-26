26 января 2024, 19:37

Иностранца заподозрили в убийстве 14-летней давности на северо-востоке Москвы

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Правоохранители раскрыли убийство, которое произошло 14 лет назад в Северо-Восточном округе Москвы. Подозреваемого задержали, он уже признал свою вину, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что весной 2019 года рядом с домом на улице Яблочкова нашли труп мужчины с ножевыми ранениями. Тогда правоохранителям не удалось доказать вину подозреваемого, так как благодаря третьим лицам у него было железное алиби.

Однако спустя годы во время дополнительного расследования уголовного дела изначальные показания мужчины следствие смогло опровергнуть. В результате задержали 39-летнего иностранца и предъявили ему обвинение в убийстве.

Мужчина на допросе во всем признался и рассказал сотрудникам полиции, что убил человека из-за бытовых разногласий.

Подозреваемого отправили в СИЗО. В ближайшее время следователи попросят суд арестовать его.

Ранее в Москве пожилая местная жительница решила избавиться от собственного сына, заказав его убийство. Родственники не могли поделить сбережения и квартиру.

Убийства Москва
26 января 2024, 18:42
Суд отправил россиянина в СИЗО за конфиденциальное сотрудничество с иностранцами
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Мещанский суд Москвы постановил арестовать гражданина России, обвиняемого в сотрудничестве с иностранцами. Ему может грозить до восьми лет колонии, сообщило РИА «Новости».

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Шатресову меру пресечения в виде заключения под стражу», - процитировало агентство судью.

Мужчина проходит по делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством или организацией. Статья предусматривает от трех до восьми лет заключения.

Другие подробности дела обвиняемого не уточняются.

Ранее Лефортовский суд в Москве арестовал журналистку Нику Новак до 24 февраля по подозрению в сотрудничестве с иностранным государством против России. Дело против нее имеет гриф «секретно», поэтому детали разбирательства не разглашают.

Суд Москва
26 января 2024, 12:16
Журналисту Гершковичу продлили арест по делу о шпионаже
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Лефортовский суд Москвы продлил арест журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже. Об этом сообщили РИА «Новости» в суде.

Гершковича оставили в СИЗО еще на два месяца, то есть до 30 марта 2024 года.

ФСБ весной прошлого года объявила, что журналиста задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства Соединенных Штатов. По данным российских спецслужб, американец собирал составляющие государственную тайну сведения о работе одного из предприятий военно-промышленного комплекса, сообщил сайт kp.ru.

В начале декабря 2023 года власти РФ отказали США в сделке для освобождения Гершковича и бывшего американского морского пехотинца США Пола Уилана, осужденного по аналогичному делу на 16 лет.

Также в конце прошлого года Московский городской суд решил продлить журналисту Wall Street Journal заключение под стражу. Его оставили в СИЗО до 30 января 2024 года.

США Шпионаж Суд Журналистика СИЗО Аресты
26 января 2024, 12:13
Мужчина в Москве взял кредит по поддельному паспорту с вклеенной фотографией
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Житель Санкт-Петербурга приехал в Москву, чтобы провернуть мошенническую схему на миллионы рублей. Однако полицейские его план раскрыли и отправили в СИЗО, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 54-летний подозреваемый в поддельный паспорт на имя мужчины вклеил свою фотографию. Затем, восстановив доступ к учетной записи личного кабинета, приехал из северной столицы в Москву. Там ему удалось получить документы на квартиру, принадлежащую мужчине. Взяв их, злоумышленник, представившись владельцем недвижимости, в риэлторской компании заключил с москвичкой договор займа на 11 миллионов рублей под залог чужого жилья. Далее он получил наличные и скрылся.

Спустя время риэлторы попытались зарегистрировать обременения, но им отказали, так как собственник запретил без своего участия проводить какие-либо действия. Тогда представители организации обратились в полицию.

Подозреваемого задержали в Санкт-Петербурге. Он успел потратить часть денег на ювелирные украшения и телефон. Мужчине предъявили обвинение в мошенничестве и отправили в изолятор. Правоохранители устанавливают его возможных сообщников под контролем прокуратуры.

В Москве также привлекут к уголовной ответственности 47-летнего мужчину, подозреваемого в краже 9,5 миллиона рублей через липовый обменник. Его отправили в СИЗО на время следствия.

Мошенничество Москва
26 января 2024, 11:25
Московских шестиклассниц заподозрили в причастности к наркобизнесу
РИА «Новости»
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В одной из школ на юго-востоке Москвы у ученицы шестого класса нашли запрещенный порошок. Во время дальнейшего расследования правоохранителям удалось раскрыть преступную сеть, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, школьница состоит на учете в психдиспансере за попытку самоубийства. В учебном заведении девочка тоже находится на особом контроле у администрации, так как имеет отношение к неформальному молодежному течению «ЧВК „Редан“».

Недавно проблемная ученица случайно обронила пакет с мефедроном. Это увидела заместитель директора школы и забила тревогу. Девочка же попыталась сбежать вместе с подругой, но их остановил социальный работник.

Во время разбирательств выяснили, что запрещенные вещества школьницы покупают в даркнете. При этом инициатором оказалась та самая подружка шестиклассницы. Она втянула девочку в наркобизнес с распространением закладок.

Подруги не смогли внятно объяснить свое поведение руководству школы, а дальше с ними уже общались полицейские. Также допросили мачеху одной из девочек, но та также дала путанные показания. Правоохранители продолжают разбираться в ситуации. Школьниц поставили на учет.

Ранее в Юго-Восточном округе Москвы сотрудники полиции задержали двух работниц салона красоты, подозреваемых в попытке сбыть больше двух килограммов синтетических наркотиков. Девушек отправили на время следствия в изолятор.

Наркотики Дети Москва

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