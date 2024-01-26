Иностранца заподозрили в убийстве 14-летней давности на северо-востоке Москвы

В ведомстве уточнили, что весной 2019 года рядом с домом на улице Яблочкова нашли труп мужчины с ножевыми ранениями. Тогда правоохранителям не удалось доказать вину подозреваемого, так как благодаря третьим лицам у него было железное алиби.

Однако спустя годы во время дополнительного расследования уголовного дела изначальные показания мужчины следствие смогло опровергнуть. В результате задержали 39-летнего иностранца и предъявили ему обвинение в убийстве.

Мужчина на допросе во всем признался и рассказал сотрудникам полиции, что убил человека из-за бытовых разногласий.

Подозреваемого отправили в СИЗО. В ближайшее время следователи попросят суд арестовать его.

Ранее в Москве пожилая местная жительница решила избавиться от собственного сына, заказав его убийство. Родственники не могли поделить сбережения и квартиру.