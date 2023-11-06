Иностранца заподозрили в домогательствах к 12-летней школьнице в тверском автобусе
Полиция Твери заподозрила иностранца в совершении развратных действий в автобусе по отношению к 12-летней девочке. Мужчину уже задержали, сообщили в пресс-службе областного Следкома.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего иностранного гражданина. Его подозревают в совершении преступления по статье о развратных действиях.
Предположительно, в автобусе, который следовал по Московскому району Твери, мужчина приставал к несовершеннолетней.
В региональной прокуратуре уточнили, что мать пострадавшей подала заявление в полицию.
«В ходе отработки информации <…> личность мужчины установлена, и он задержан. В настоящее время подозреваемый передан в СУСК», - отметили правоохранители.
Прокуратура Твери взяла на контроль расследование дела.
Ранее полиция объявила в розыск пенсионера, который приставал к 9-летней девочке на рейсе Сургут - Санкт-Петербург. Мужчина насильно делал массаж незнакомому ребенку во время всего полета.