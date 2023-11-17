17 ноября 2023, 06:16

Иностранца в Амурской области задержали за финансирование террористов

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В Амурской области силовики схватили иностранца, подозреваемого в финансировании террористической организации. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

«Сотрудниками УФСБ России по Амурской области установлен иностранный гражданин М., проживающий на территории Амурской области, который осуществил финансирование организации, признанной в Российской Федерации террористической», - заявили силовики.

Задержание сняли на камеру. Уголовное дело возбудили статье 205.1 УК России «Финансирование терроризма», мужчине грозит от восьми до 15 лет тюрьмы. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Москве суд вынес приговор по делу об организации террористической группировки и участии в ее деятельности. Пособника террористов-исламистов приговорили к 11 годам колонии.

Терроризм ФСБ
17 ноября 2023, 05:11
МВД РФ объявило в розыск двух бывших украинских чиновников по уголовной статье
РИА «Новости»
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Министерство внутренних дел России объявило в розыск по уголовным делам двух бывших украинских чиновников, которые замешаны в организации антитеррористической операции на юго-востоке страны. Данные о розыске опубликованы на сайте ведомства в разделе «Внимание, розыск!».

МВД разыскивает исполняющих обязанности главы администрации президента Сергея Пашинского и министра иностранных дел Андрея Дещицу, которые заняли эти должности вскоре после государственного переворота на Украине в 2014 году.

В СК России ранее сообщили, что Пашинскому, Дещице и экс-премьеру Украины Арсению Яценюку заочно предъявили обвинения. По данным следствия, указанные лица входили в состав национальной безопасности страны и участвовали в «принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны», в ходе которой в 2014–2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, в том числе 44 ребенка.

МВД РФ СК РФ Украина
16 ноября 2023, 21:26
Москвича попросили отправить в психбольницу за попытку покушения на Соловьева
РИА «Новости»
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Гособвинение запросило отправить на принудительное психиатрическое лечение одного из шести фигурантов дела о покушении на ведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщил корреспондент АГН «Москва».

Следствие попросило назначить лечение в психиатрическом стационаре закрытого типа с интенсивным наблюдением 43-летнему жителю Москвы Василию Стрижакову.

Прокурор заявил, что Стрижаков был невменяемым и вступил в запрещенную на территории РФ террористическую организацию, которая запланировала убийство Владимира Соловьева. Его участие в деле подтвердили переписки в Telegram-каналах и наличие оружия в квартире.

Ранее Стрижакова судили за покушение на убийство и оборот наркотиков. Оба раза ему назначали принудительное лечение в психиатрической клинике. А другой обвиняемый, Максим Дружинин, объяснил, почему хотели убить Владимира Соловьева. По словам фигуранта дела, покушение готовили из-за поддержки журналистом СВО.

Преступления Журналистика Владимир Соловьев Москва 2023
16 ноября 2023, 17:27
Двум отравителям вынесли приговорил в московском суде
РИА «Новости»
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Мещанский районный суд Москвы вынес приговор двум уроженцам Твери, которые подливали попутчикам в алкоголь опасную для жизни медицинскую смесь. Им назначили наказание на пять и десять лет лишения свободы, передал Telegram-канал столичной межрегиональной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, злоумышленникам вынесли приговор по части четвертой статьи 111, пункта «в» части четвертой статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме этого, действия одного из них квалифицировали еще и по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ.

Известно, что в период с 2017 по 2019 годы один из них подливал своим попутчикам в электропоездах опасную жидкость в алкогольные напитки, а когда они оказывались в бессознательном состоянии, похищал у них вещи и деньги.

Аналогичные действия он продолжил осуществлять уже с напарником осенью 2018 года в центре Москвы. В результате погибли три человека.

Злоумышленники полностью признали вину и раскаялись. Им назначили наказание на срок пять и 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Во вторник, 14 ноября, в Москве началась проверка после сообщения о возможном отравлении ребенка в школе на севере города. По имеющимся данным, причиной стало чистящее средство, которое случайно выпил подросток. Его налил в бутылку чая один из сотрудников школьной столовой.

Суд Москва 2023
16 ноября 2023, 17:25
Мужчину жестоко избили у кафе в центре Москвы
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Тверская межрайонная прокуратура проконтролирует расследование дела об избиении мужчины возле кафе в центре Москвы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

Около кафе в центре Москвы произошел конфликт между двумя мужчинами. Началась драка, в результате которой один из участников получил тяжкий вред здоровью. Его госпитализировали.

Прокуратура проконтролирует привлечение фигурантов данного ЧП к уголовной ответственности.

Еще одна драка произошла между сторонниками и противниками одной из неформальных молодежных группировок. Конфликт возник в кафе быстрого питания и закончился потасовкой возле входа в заведение. Участников драки доставили в отделение полиции.

Драки Прокуратура РФ Москва 2023

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