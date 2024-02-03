Иностранца осудили за изнасилование девочки в Карелии

По версии следствия, 42-летний иностранец приехал в республику на заработки. Прошлым летом он увидел незнакомую девочку на улице рядом с жилыми домами одного из сельских поселений Медвежьегорского района незнакомую девочку. После этого он изнасиловал ребенка. Родители подростка в тот же день обратились в полицию, насильника задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о совершении действий сексуального характера с применением насилия и развратным действиям. Суд признал педофила виновным, приговорив к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее москвича приговорили к 13 годам колонии строгого режима за доведение девятилетнего сына до самоубийства. Мужчина систематически употреблял алкогольные напитки и применял насилие в отношении своего сына, кричал и оскорблял ребенка. Летом 2022 года мальчик совершил суицид, врачи не смогли его спасти.