06 ноября 2024, 14:56

Информатору Госдепа США Роберту Шонову вынесли приговор

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Приморский краевой суд признал виновным бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Его приговорили к тюремному сроку на четыре года 10 месяцев.

Шонова обвинили по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством», также ему выписали штраф в размере одного миллиона рублей и ограничили свободу на один год четыре месяца.

Шонов работал информатором Госдепа США, а после начала СВО возобновил контакт с американцами и стал тайным осведомителем политического отдела посольства США в Москве.

Мужчина выполнял задание кураторов и собирал сведения о спецоперации, мобилизации и проблемах в России. Информатор также занимался отбором лояльных Америке журналистов и экспертов, готовых к сотрудничеству с Госдепом.

Шонова задержали в марте 2023 года в аэропорту Владивостока. Кураторы отказались оказывать ему помощь.

Штрафы США Рубль Суд Госдеп США Приговоры Россия Владивосток Москва
06 ноября 2024, 12:16
Верховный суд России признал законным приговор Стрелкову
РИА «Новости»
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Представляющие интересы бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) адвокаты не добились пересмотра приговора своему подзащитному по делу о публичных призывах к экстремизму. Верховный суд России отклонил поданную юристами кассационную жалобу, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Заседание, где рассматривали жалобу, прошло в закрытом режиме. В зал прессу и свидетелей пустили только для слушания резолютивной части.

«Кассационную жалобу оставить без удовлетворения», - огласили решение в суде.

Стрелков в рассмотрении кассационной жалобы участия не принимал. Его интересы представлял адвокат Александр Молохов.

Московский городской суд в конце января этого года приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам колонии по делу о призывах к осуществлению террористической деятельности. После вступления приговора в силу осужденного этапировали в колонию Кирово-Чепецка.

В исправительном учреждении Стрелкова признали склонным к побегу и ужесточили условия содержания. Жена бывшего министра ДНР посчитала, что подобной мерой ему закрыли подачу заявления для выхода из колонии по условно-досрочному освобождению.

Суд Адвокаты Приговоры Россия Экстремизм
05 ноября 2024, 18:32
Цыгане продали пожилой петербурженке коллагеновые шарики под видом красной икры
РИА «Новости»
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Братья-цыгане обманули пенсионерку из Санкт-Петербурга на 37 тысяч рублей. Они продали пожилой женщине коллагеновые шарики под видом красной икры. Злоумышленников задержала полиция, сообщила пресс-служба полиции Санкт-Петербурга.

«В полицию Петродворцового района города Санкт-Петербурга обратилась 66-летняя жительница поселка Стрельна. Пенсионерка сообщила, что у дома на Фронтовой улице к ней подошел незнакомец и предложил приобрести 40 банок красной икры по очень выгодной цене», - отметили в полиции.

Пенсионерка согласилась и отдала за «икру» 37 тысяч рублей. Однако дома она выяснила, что в банке вовсе не тот продукт, на который она рассчитывала. Экспертиза установила, что в банку вместо икры положили коллагеновые шарики красного цвета.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Торговцев задержали по горячим следам в Петергофе. Ими оказались братья-цыгане из Ставропольского края.

В Челябинской области задержали цыгана , похитившего 1,5 миллиона у матери бойца СВО. Задержанный предоставил свою версию произошедшего, согласно которой он не крал деньги и готов выполнить взятые обязательства.

Санкт-Петербург Мошенничество Деньги Полиция Цыганская диаспора
05 ноября 2024, 16:31
Экс-мэра Сургута Филатова задержали по делу о коммерческом подкупе
Freepik
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Бывшего мэра Сургута Андрея Филатова задержали по делу о коммерческом подкупе. Его заключили под стражу сроком на два месяца, сообщила пресс-служба судов Югры.

Дело рассматривалось в Нижневартовском городском суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

«Филатову Андрею Сергеевичу, обвиняемому по части 8 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации (\"Коммерческий подкуп\" - прим. ред.), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 3 января 2025 года», - уточнила пресс-служба инстанции.

Филатов ушел с должности мэра в апреле 2024-го, на которой находился с 2021 года. До этого назначения он занимал пост председателя наблюдательного совета авиакомпании Utair.

Уголовное дело ХМАО Суд
05 ноября 2024, 09:36
Мошенники стали звонить россиянам под видом умерших родственников
Pxhere
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Мошенники стали звонить россиянам и просить у них деньги под видом умерших родственников. Об этом сообщила kp.ru.

По данным издания, преступники используют искусственный интеллект, который подделывает голоса умерших. Подобный звонок от мошенников получила одна из россиянок. С ней связались посреди ночи и голосом ее покойной матери стали выпрашивать деньги.

Мошенники сообщили, что тибетские монахи якобы научились организовывать контакт с того света. Они попросили 20 тысяч рублей, чтоб продлить связь «матери» еще на несколько минут.

Муж потерпевший смог привести ее в чувства и не дал ей отправить деньги аферистам.

Также мошенники стали чаще находить жертв на сайтах знакомств. По данным «Известий» , аферисты часто маскируются под людей, которые якобы попали в беду, и просят финансовую помощь.

Рубль Искусственный интеллект Деньги

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