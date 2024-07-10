Имущество подозреваемых в рекордной взятке экс-полицейских арестовали

По данным издания, московские суды удовлетворили ходатайство следователей и наложили арест на апартаменты в комплексе «Алые паруса» на Авиационной, общая площадь которых составила 200 квадратных метров. Кадастровая цена элитной недвижимости составила 50 миллионов рублей. Также арестовали квартиру в жилом комплексе «Нежинский ковчег».

По версии следствия, экс-сотрудники МВД брали деньги у администратора криптобиржи Алексея Иванова (Билюченко), предлагая взамен свое покровительство. Суд установил, что действия последнего нанесли клиентам биржи ущерб более чем на 18 миллиардов рублей. Сатюков и Соколов сбежали из России, их заочно арестовали и объявили в розыск. Предположительно, обвиняемые могли скрыться в Дубае.