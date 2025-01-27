Имущество на 1,5 млрд арестовали у обвиняемых в хищениях на гособоронзаказе

Фигурантами дела стали генеральный директор коммерческой организации Татьяна Алябьева и восемь ее сообщников. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, организации преступного сообщества и злоупотреблении полномочиями.

Обвиняемые объединились для совершения преступлений в 2013 году и действовали порядка 10 лет. За этот период они заключили договоры на работы по реконструкции дома в одной из военных частей Иркутска и строительство военного городка в Ульяновске. Через фиктивные договоры субподряда злоумышленники присвоили средства себе. Обвиняемые вели преступную деятельность на территории 20 субъектов России.

Во время следствия у участников преступного сообщества арестовали имущество на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. Объем уголовного дела составил более 470 томов.

Ранее заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Минобороны Павла Вешкина обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Он причастен к хищению десятков миллионов рублей, выделенных государством на закупку аппаратов ИВЛ во время пандемии коронавируса.