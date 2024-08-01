01 августа 2024, 07:13

Имущество фигурантов дела «Военторга» арестовали

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Москве наложили арест на имущество подозреваемых в крупных хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. О решении суда сообщил источник РИА «Новости».

Суд в Москве 31 июля удовлетворил несколько ходатайств о наложении ареста на имущество фигурантов дела «Военторга». Собеседник агентства не уточнил, о каких именно ценностях шла речь.

Полиция задержала руководителя АО «Военторг» и бенефициара подконтрольных организаций по делу о хищении в особо крупном размере при исполнении госконтрактов на поставку «Армейских несессеров». По версии следствия, их стоимость завысили на 400 миллионов рублей. Правоохранители провели 64 обыска в Подмосковье, Псковской области, Республике Северная Осетия - Алания, на Кубани и Ставрополье, опросили более 30 свидетелей.

Уголовное дело Коррупция Аресты Деньги
01 августа 2024, 03:02
Двух подростков отправили в колонию за убийство 13-летней школьницы в Петербурге
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Выборгский районный суд вынес приговор двум несовершеннолетним, которых признали виновными в краже и убийстве 13-летней девочки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Жестокая расправа произошла в апреле 2023 года. Родители погибшей забили тревогу, когда дочь перестала выходить на связь. Позже мать получила подозрительное сообщение о том, что дочь ее любит, но домой не вернется.

Через несколько дней следователи установили подозреваемого - 16-летнего юношу. Он сразу же признался в убийстве. В ходе расследования выяснилось, что он и его подруга заманили девочку в лесополосу в Приморском районе, предложив поучаствовать в стриме. Там обвиняемый несколько раз ударил девочку молотком по голове , а тело закопал в яме. Его сообщница снимала все происходящее на камеру.

Судья приговорил подростков к срокам в воспитательной колонии. Парень отправиться туда на семь лет, а вторая обвиняемая - на шесть.

Санкт-Петербург Убийства Суд Приговоры
31 июля 2024, 23:26
Сочинский чиновник наживался на продаже мест на кладбищах
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранители пресекли в Сочи деятельность преступной группировки, которая незаконно продавала места на городских кладбищах. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

У каждого из злоумышленников были свои роли, согласно которым возможность захоронения они предоставляли только за взятки. Суммы варьировались от 200 тысяч до трех миллионов рублей.

В ходе расследования оперативники провели обыски по 25 адресам в Сочи и изъяли более 15 миллионов рублей, документы и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Ранее в Хабаровском крае арестовали вице-премьера Евгения Никонова. Его заподозрили в коррупции.

По предварительной версии, в ноябре 2023 года на тот момент действующий общественный советник главы города Сочи решил начать брать деньги за места для захоронения на кладбищах. Для это он создал организованную группу.

Коррупция Чиновники Следственный комитет России Краснодарский край
31 июля 2024, 18:56
Петербургские генералы МВД не признали вину в получении взяток
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Генералы петербургского ГУ МВД Алексей Семенов, Иван Абакумов и Сергей Умнов в ходе заседания в Хамовническом суде Москвы не признали вину в получении взяток на сумму 64,5 миллиона рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В чем взятка? Не пойму, что я взял? Обвинение не конкретно. Виновным себя не признаю», - ответил на вопрос судьи Умнов.

Семенов и Абакумов также заявили, что не считают себя виновными. Сторона обвинения в суде уточнила, что сумма взяток составила порядка 64 миллиона 650 тысяч рублей.

Бывшего замначальника ГУ МВД России по Ленинградской области и Санкт-Петербургу генерал-майора в отставке Абакумова, начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ленинградской области и Санкт-Петербургу генерал-майора Семенова, а также помощника министра внутренних дел РФ генерал-лейтенанта Умнова арестовали в июле 2022 года.

Тогда им вменили обвинение по статье о превышении должностных полномочий, но затем переквалифицировали на получение взятки в особо крупном размере.

Суд Коррупция
31 июля 2024, 18:03
«Все затягивается». Пострадавший в драке с Ларкиным пожаловался на ход проверки
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Разбирательство по делу о драке с участием бойца смешанных единоборств Александра Ларкина в аэропорту Внуково пока не привело к каким-то конкретным результатам. Об этом 360.ru сообщил пострадавший в потасовке.

«Прошло 14 дней, но пока все проходят как свидетели. Хотя на видео все отлично видно, кто первый напал, все-таки боец ММА», - поделился мужчина.

По его словам, Ларкин с другими участниками случившегося не связывался. При этом пострадавшего возмутило, что спортсмен «раздавал комментарии», словно это на него напали. При этом на видео с места драки, по его мнению, хорошо видно, как все происходило.

«Он с удара вырубил моего друга Колю, а потом переключился на меня, хотя я в перепалке вообще не участвовал», - подчеркнул собеседник 360.ru.

По его мнению, бойца могли арестовать уже на второй день после конфликта.

«Адвокаты занимаются, но все затягивается. Прошло две недели, а он - на свободе. Сейчас все на больничном, у мена нога болит и сотрясение. Будем подавать все возможные иски, жалобу в прокуратуру уже пишут», - заключил пострадавший.

Менеджер спортсмена Виталий Тарасов в комментарии 360.ru ранее заявил, что Ларкин не был инициатором конфликта. Сейчас в деле разбираются сотрудники полиции.

Драки

Новости по теме