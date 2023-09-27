Икеевскую посудомойку за 188 тысяч рублей выкрали из московской медицинской компании

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Выкрасть посудомойку якобы могли сотрудники ремонтной мастерской, куда ее отдали на починку - посудомоечная машина сломалась в начале сентября.

Однако владельцы так и не увидели технику снова - ее не возвращали из ремонта в течение почти трех недель. Когда с мастерами попытались связаться, они не стали брать трубку.

Хозяева посудомойки обратились за помощью в полицию, ущерб специалисты оценили в 188 тысяч рублей.

Ранее в аэропорту Внуково таможня изъяла крупную партию кроссовок американского производства, которую попытались ввезти в Россию без маркировки. Более 1600 пар обуви оценили в семь миллионов рублей.

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