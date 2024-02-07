07 февраля 2024, 14:55

«Их добротой могли воспользоваться». Подруга — о жертвах тройного убийства в Подмосковье

РИА «Новости»
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Убитые в Подмосковье сестры-близнецы и их приятельница были добрыми, отзывчивыми и гостеприимными людьми, и этим кто-то мог воспользоваться. Об этом «360» рассказала подруга одной из жертв, Натальи К., Алла.

По ее словам, приятельница сестер Светлана, с которой они жили, была их дальней родственницей и совладельцем завода, «деловой бизнес-леди».

«Они были очень небедными женщинами. Я их давно не видела. Наташу видела периодически, мы с ней были более близки. <…> Дружили более 20 лет. <…> Когда они переехали, лет 10 назад, мы стали реже общаться, подробностей их жизни не знала. С Наташей чисто по творчеству общались», - сообщила Алла.

Они с Натальей сблизились, когда обе возглавляли культурные учреждения. Со Светланой сестры вместе учились в институте и жили в одном городе. Алла вспомнила, что Наталья примерно до 2000 года жила в Петербурге, а потом ее сестра построила дом и пригласила ее в гости. Позже они съехались. Детей не было ни у той ни у другой, зато есть родные брат и сестра. У Светланы же в Петербурге живет дочь.

«Они были очень общительными, добрыми, гостеприимными, всегда всем на помощь приходили, и вполне возможно, что кто-то воспользовался их добротой», - добавила Алла.

Она со слезами призналась, что как раз звонила Наталье целый день, поскольку она должна была в субботу, 10 февраля, приехать к ней на мероприятие «в качестве жюри».

Тела трех пенсионерок с огнестрельными ранениями нашли в доме в деревне Свитино. Следователи возбудили уголовное дело.

Убийства
07 февраля 2024, 14:49
«Хороший театрал и режиссер». Бывшая коллега — о жертве тройного убийства в Подмосковье
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Одна из жертв тройного убийства в Подмосковье — бывший директор ДК, мастер-кукольник Наталья К., сообщил «Московский комсомолец». Заведующая отделом в сельском доме культуры Валентина Черкесова рассказала «360», что Наталья переехала много лет назад, но ее по-прежнему приглашали на культурные мероприятия.

«У нее сестра в Домодедове, ранее Наталья жила в селе Тарутино, работала в школе и ДК директором, уехала около 10 лет назад. Очень хороший театрал и режиссер, ездила на фестиваль с детьми показывать свои работы. Ростовые куклы были ее направлением, она учила детей», - вспомнила собеседница «360».

Валентина Черкесова добавила, что коллега уехала к сестре из-за заболевания легких - у родственницы было больше финансовых возможностей для лечения, она помогала.

«Я приглашала Наталью периодически на фестивали, на открытие Года театра», - поделилась завотделом ДК.

Она выразила надежду на то, что произошла какая-то ошибка, и ее бывшая коллега все-таки жива.

«Ужас. Прямо белым днем!.. Большая утрата и горе для нас», - произнесла Черкесова.

Трех пенсионерок - двух сестер и их подругу - нашли мертвыми в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа. СМИ писали, что в убийстве заподозрили их знакомого.

Одна из жертв тройного убийства в Подмосковье - бывший директор ДК, мастер-кукольник Наталья К., сообщил « Московский комсомолец ». Заведующая отделом в сельском доме культуры Валентина Черкесова рассказала «360», что Наталья переехала много лет назад, но ее по-прежнему приглашали на культурные мероприятия.

Убийства Школы Театры Фестивали
07 февраля 2024, 14:38
СК возбудил уголовное дело по факту убийства трех женщин под Наро-Фоминском
РИА «Новости»
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Тела трех женщин с огнестрельными ранениями обнаружили в частном домовладении деревни Свитино Наро-Фоминского городского округа. По факту убийства возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК по Московской области.

Уголовное дело передали в первое управление по расследованию особо важных дел. По информации ведомства, к работе подключилась группа наиболее опытных следователей и криминалистов.

«Проводится осмотр, принимаются меры к установлению всех обстоятельств и причастных к преступлению лиц», - указали в пресс-службе.

Следователи начали отрабатывать различные версии произошедшего, проинформировал RT.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в деревне Свитино обнаружили тела трех пенсионерок - двух 68-летних сестер-близнецов и их 65-летнюю подругу. По информации издания, женщин убили 5 февраля. Их тела через день обнаружил сосед, указали авторы статьи.

Наро-Фоминск Уголовное дело Убийства Преступления Полиция
07 февраля 2024, 13:09
Бывшего московского следователя отправили в колонию на девять с половиной лет за взятку
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Никулинский районный суд приговорил экс-следователя по особо важным делам СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Артема Виноградова к девяти с половиной годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Суд признал бывшего следователя виновным в приготовлении к преступлению и получении взятки.

Помимо заключения в исправительном учреждении, ему на 10 лет запретили работать в государственной службе и правоохранительных органах. Также бывшего следователя лишили специального звания. Его арестовали в зале суда.

Как уточнил «МК», Виноградов за два миллиона рублей пообещал смягчить меру пресечения подозреваемому в мошенничестве, обеспечив ему подписку о невыезде.

Ранее бывшего замначальника столичного управления ГУ МЧС Виктора Самарина оштрафовали на 4,5 миллиона рублей за получение взятки. Следствие установило, что он получил один миллион 880 тысяч рублей за то, что одобрил проектную документацию для нескольких торговых точек.

Суд Приговоры Москва
07 февраля 2024, 13:08
Трех пенсионерок застрелили в Подмосковье
РИА «Новости»
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В деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа Московской области застрелили трех пенсионерок. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, женщин убили в частном доме. Ни мотив преступления, ни подозреваемого пока не установили. По информации издания, убийство случилось еще 5 февраля, однако тела обнаружили через день.

« Московский комсомолец » добавил, что мертвых женщин нашел сосед. Это две 68-летние сестры-близнецы и их 65-летняя подруга, частный предприниматель. СМИ добавило, что в убийстве, по предварительным данным, заподозрили их знакомого. На месте работают следователи.

Официальных данных о происшествии пока не поступало.

Ранее жителя Свердловской области приговорили к восьми годам лишения свободы за избиение знакомого до смерти. Как установило следствие, собутыльники выпивали в компании, и двое из них поругались. Один мужчина стал избивать другого, и тот скончался от травм.

Убийства Преступления

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