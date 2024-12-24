«Играла замечательно». Девушки в московском кафе развели мужчин на десятки тысяч рублей

По словам мужчины, он начал переписываться с девушкой, которая предложила ему встретиться в кафе. Потерпевший заподозрил неладное, когда увидел большое количество дублей в чеке. Официантка заявила, что все это заказывала девушка. Цены в меню, по его мнению, были выше рыночных примерно на 30%.

«Возможно, это полностью моя вина, потому что я был, так скажем, не на фокусе. И допустил такую ситуацию. Игра была на уровне, да, достойно. Девушка играла замечательно. Максимально правдоподобно», - заявил он.

По предварительным данным, пострадавшие мужчины знакомились в интернете с девушками, которые вскоре назначали им свидание в определенном кафе, сообщил начальник Управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимир Васенин.

Если жертва соглашалась и оплачивала различные позиции, в конце вечера ей выставляли счет на несколько десятков тысяч рублей - намного дороже, чем по официальному прейскуранту. Потерпевшие отказывались платить и вызывали полицию, после чего девушки сбегали со свидания.

В кафе прошли обыски, правоохранители изъяли вещественные доказательства. Полиция разыскивает причастных к преступлению.

В сентябре житель Башкирии лишился почти 40 тысяч рублей , мечтая о свидании с незнакомкой из интернета.