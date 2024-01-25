Игоря Стрелкова приговорили к 4 годам колонии
Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) приговорили к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Стрелкова признали виновным по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности.
«Суд приговорил Игоря Всеволодовича к четырем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима», - указали в пресс-службе суда.
По данным Telegram-канала Mash , из четырех лет он будет отбывать наказание три года и 83 дня. Срок ареста Стрелкову посчитали по формуле день за полтора. Уже через полгода он сможет подать заявление на условно-досрочное освобождение.
«Служу Отечеству!» - сказал Стрелков после оглашения приговора.
У него также изъяли ноутбук, с которого он писал свои посты.