Художника и создателя сайта «Уралнаш» объявили в розыск

«Станислав Алексеевич Шминке, 03.09.1984. Разыскивается по статье УК», - отметили в ведомстве.

Статью, по которой разыскивают художника, в базе не указали.

Как сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах, в отношении Шминке возбудили уголовное дело. Оно проходит по статье о дискредитации российской армии.

На минувшей неделе в розыск объявили заместителя главы офиса президента Украины Романа Машовца. По какой именно статье, в МВД России не указали. Машовец находится на посту замглавы офиса украинского президента с апреля 2020 года.

Еще ряд иностранных деятелей объявили в розыск в мае. Речь идет о бывшем главе полиции Эстонии Эльмаре Вахере, экс-министре иностранных дел Урмасе Рейнсале и некоторых чиновниках из Латвии, Польши и Литвы.