Хранившего в гараже килограммы наркотиков москвича задержали

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Информацию об оптовых поставщиках запрещенных веществ правоохранители пока не получили. Задержанному предъявили обвинение в незаконном сбыте наркотических средств и взяли под стражу.

В ближайшее время он предстанет перед судом. Обвинительное заключение по делу утвердила Преображенская межрайонная прокуратура.

Ранее стало известно, что в сотрудники столичной ГИБДД задержали победителя шоу «Танцы» Дмитрия Щебета, у которого нашли пакет с растительным наркотиком.

По сообщениям СМИ, правоохранители остановили машину танцора за нарушение правил дорожного движения. Полицейских смутило нервное состояние артиста, и они решили его осмотреть. Пакет с дурманом нашли в его кармане.