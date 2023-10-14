Хранившего в гараже килограммы наркотиков москвича задержали
Партию наркотиков общим весом 4,2 килограмма нашли в гаражном боксе на востоке Москвы. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, владелец помещения собрал вещества из тайников-закладок, чтобы потом пустить в продажу.
Информацию об оптовых поставщиках запрещенных веществ правоохранители пока не получили. Задержанному предъявили обвинение в незаконном сбыте наркотических средств и взяли под стражу.
В ближайшее время он предстанет перед судом. Обвинительное заключение по делу утвердила Преображенская межрайонная прокуратура.
Ранее стало известно, что в сотрудники столичной ГИБДД задержали победителя шоу «Танцы» Дмитрия Щебета, у которого нашли пакет с растительным наркотиком.
По сообщениям СМИ, правоохранители остановили машину танцора за нарушение правил дорожного движения. Полицейских смутило нервное состояние артиста, и они решили его осмотреть. Пакет с дурманом нашли в его кармане.