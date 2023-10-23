Хозяина нарколаборатории с тысячей литров прекурсоров задержали в Новгородской области
В Новгородской области задержали организатора подпольной нарколаборатории, в которой производили мефедрон в особо крупном размере. Сотрудники УФМС России изъяли 30 килограмм наркотиков и тысячу литров прекурсоров, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального отделения службы.
«Из незаконного оборота изъято действовавшее оборудование, 30 килограмм готового наркотика, а также более тысячи литров прекурсоров для его производства», - указали в заявлении Следователи Новгородской области возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере.
Ранее петербургская полиция задержала 34-летнего жителя Северной столицы за распространение запрещенных веществ. Предположительно, он работал наркокурьером.
До этого в Новосибирске дело против банды из семи наркоторговцев передали в суд. Мужчины создали незаконный интернет-магазин. Они получали крупную партию запрещенных веществ, фасовали их и продавали с помощью закладок.