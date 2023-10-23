Хозяина нарколаборатории с тысячей литров прекурсоров задержали в Новгородской области

«Криминальный курьер» получил три года колонии за обман пенсионерки в Москве

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Суд в Москве приговорил 30-летнего мужчину к трем годам колонии за мошенничество в крупном размере, совершенное вместе с сообщниками. Злоумышленник выступил в роли «криминального курьера». Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, мужчина совместно с другими лицами в марте 2023 года похитил деньги у москвички. Представившись участковым уполномоченным полиции, его соучастник связался с пенсионеркой и сообщил ей, что она должна помочь правоохранительным органам в задержании преступников. Для этого ей нужно было оставить 500 тысяч рублей наличными в почтовом ящике, который находился в подъезде многоквартирного дома. Это якобы могло помочь задержать преступников с поличным.

Обманутая женщина подготовила деньги и оставила их в указанном месте. Оставленные деньги забрал «криминальный курьер» - тридцатилетний подсудимый. Затем он перевел похищенные деньги на счета, указанные его сообщниками.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима в течение трех лет.

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