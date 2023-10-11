«Хотелось бы побольше». Житель Солнечногорска получил 11 лет за убийство молодой девушки

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Как установило следствие и суд, 12 мая 2023 года в подъезда жилого многоквартирного дома между мужчиной и его знакомой произошел конфликт на почве ревности.

«В ходе ссоры он (обвиняемый - прим. ред.) нанес девушке множественные ножевые ранения. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия», - указали в пресс-службе ведомства.

Мужчина признал вину в ходе предварительного расследования. Он рассказал следователю об обстоятельствах и мотивах своих действий. Следователи и криминалисты осмотрели место убийства, проверили показания на месте, допросили свидетелей. Также они провели необходимый комплекс судебных экспертиз.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Брат убитой Сергей узнал о вынесенном приговоре от «360». В связи с личными обстоятельствами он не смог присутствовать на заседании суда. По его словам, в суде была его мать.

«Вообще хотелось бы побольше», - сказал Сергей, когда услышал срок для обвиняемого.