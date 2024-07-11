11 июля 2024, 21:49

«Хотели зарезать». Задержанный в Майкопе террорист рассказал, что собирался сделать

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Задержанный в Майкопе террорист заявил, что собирался сжечь Свято-Успенский собор в городе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ РФ.

Агентство опубликовало кадры с подозреваемым. На них видно, как мужчина лил бензин в две пластиковые бутылки. По его словам, он собирался «бензин залить, дверь открыть» и «поджечь церковь».

«Если охранник был бы, мы хотели его зарезать. Я изначально говорил, что я его зарежу», - сказал подозреваемый.

Он также показал, где осматривал охраняемые окрестности храма.

Сотрудники ФСБ предотвратили нападение на храм в Адыгее 11 июля. Уроженец центрально-азиатской страны хотел убить священников и поджечь здание. Ранее появилось другое видео с задержанным. На кадрах показали, как молодого человека поймали на улице.

Терроризм ФСБ Религия
11 июля 2024, 18:16
Прокурор попросил исправительные работы обвиняемому по делу журналистки Бабаевой
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Прокурор попросил назначить исправительные работы на срок один год и девять месяцев инструктору по боевой подготовке Игорю Малеву, обвиняемому в гибели экс-руководителя крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой. Об этом сообщило РИА «Новости».

Обвинение учло смягчающие обстоятельства: Малев признался в совершенном преступлении. Также мужчина воспитывает несовершеннолетнего.

Прокурор добавил, что инструктор впервые привлекается к уголовной ответственности. Он совершил преступление из-за случайного стечения обстоятельств.

Журналистка погибла во время занятий военно-спортивной стрельбой. Инструктор нарушил правила безопасности на полигоне.

Суд Прокуратура РФ Журналистика
11 июля 2024, 16:59
Обвинение запросило 28 лет для одного из захватчиков СИЗО в Ростове
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Прокурор запросил 28 лет лишения свободы для выжившего захватчика СИЗО в Ростове-на-Дону Даниила Камнева по делу о подготовке теракта в Кисловодске. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее Камнев признался, что принимал участие в подготовке этого теракта, и в полном объеме признал вину.

В общей сложности ему предъявили обвинения по восьми статьям Уголовного кодекса. Сейчас Камнев находится в СИЗО № 2 в Таганроге.

«Камнева прошу признать виновным <…>, окончательно назначить 28 лет лишения свободы», - сказал прокурор в ходе прений.

Подсудимый участвовал в захвате заложников в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону, произошедшем в ночь на 16 июня. При штурме его тяжело ранили в голову , однако он выжил.

По данным гособвинителя, Камнев с женой готовили взрыв в здании ОМВД по Кисловодску весной 2021 года, но их задержали.

СИЗО Захват заложников в ростовском СИЗО
11 июля 2024, 16:44
СК попросил смягчить генералу Попову меру пресечения
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Следственный комитет ходатайствовал перед судом о переводе бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова под домашний арест. Об этом сообщили «Известиям» в 235-м гарнизонном военном суде.

Следственный комитет ходатайствовал перед судом о переводе бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова под домашний арест. Об этом сообщили « Известиям » в 235-м гарнизонном военном суде.

Попова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, а также в служебном подлоге. По версии следствия, он с подельниками похитил более 1700 тонн металлопроката, которые закупили власти Запорожской области для строительства оборонительных сооружений на линии фронта. Своей вины он не признал.

Еще одним фигурантом мог стать генерал-лейтенант Олег Цоков , однако дело против него закрыли из-за гибели прошлым летом.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский рассказал, что позволило бы смягчить приговор генералу.

Аресты Следственный комитет России
11 июля 2024, 14:38
Попов попросил возбудить дело против обсуждающего его адвоката
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывший командующий 58-й армией ВС России Иван Попов, арестованный по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге, попросил Следком проверить высказывания по его делу адвоката Дмитрия Аграновского. Об этом защитник генерала Сергей Буйновский рассказал в интервью РИА «Новости».

«Ни я, ни Попов не знаем адвоката Аграновского, он пытается пиариться на делах, к которым никакого отношения не имеет», - сказал он.

Генерала заподозрили в хищении объектов металлопроката более чем на 130 миллионов рублей. Но вину он не признал. Ему предъявили новое обвинение - в служебном подлоге. Попов дал изобличающие показания против других участников преступления. В деле появился еще один фигурант - генерал-лейтенант Олег Цоков.

Ранее защита Попова попросила возбудить дело о госизмене из-за его розыска на Украине. Адвокат Аграновский предположил, что вскрытие канала утечки секретных данных может повлиять на дело.

Адвокаты Отношения Мошенничество Россия Интервью Армия

Новости по теме