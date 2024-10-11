11 октября 2024, 09:33

«Хотел спокойствия». Айтишник зарубил жену в коттедже под Москвой

РИА «Новости»
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IT-инженер из Москвы Виталий убил супругу топором во время ссоры. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника канала, произошло это в одном из загородных коттеджей 6 октября. Мужчина отдыхал вместе с женой, в какой-то момент пара поссорилась.

Мужчине хотелось «спокойствия и уединения», поэтому ему крайне не понравилось, что супруга ругалась. Чтобы прекратить конфликт, он решил ударить ее топором. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Преступник попытался скрыть следы убийства, спрятал тело в лесу во Владимирской области и сообщил о пропаже супруги. Правоохранители объявили женщину в розыск, а спустя несколько дней выяснили, как на самом деле было дело, и задержали 46-летнего мужчину.

Против айтишника завели дело по статье «Убийство». Подозреваемый занимался развитием и внедрением IDM-систем. У супружеской пары было двое сыновей, 20 и 15 лет.

Ранее стало известно об убийстве двух малолетних сестер в Тольятти. Предположительно, с девочками расправилась их 13-летняя сестра.

Убийства МВД РФ Москва
11 октября 2024, 03:37
Российскую туристку ударили в Индии палкой и украли смартфон
Unsplash
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Во время поездки на поезде по Индии российская туристка подверглась нападению. Неизвестный набросился на нее с палкой и отобрал смартфон. Спустя почти два месяца женщина отследила возможное местонахождение устройства, сообщил The Print

Ограбление произошло 17 августа. Нина Н. ехала на экспрессе по штату Бихар и снимала через окно реку Фалгу. Индиец подошел к ней, ударил палкой по рукам, отобрал телефон и скрылся. Туристка обратилась в правительственную железнодорожную полицию.

В течение нескольких дней правоохранители задержали двух подозреваемых. Они изъяли три краденых смартфона, но устройства россиянки среди нет не оказалось. Мужчины назвали имя предполагаемого грабителя.

Вернувшись в Россию, женщина получила оповещение приложения iCloud о том, что украденный телефон стал активным в Нагпуре, штат Махараштра. Она отправила по почте данные о последнем местонахождении телефона, и Силы железнодорожной охраны вместе с полицейскими устроили рейды по его поиску.

Другой российский турист попал в переделку на Бали. Мужчина попытался угнать автомобиль, и местные жители устроили над ним самосуд.

Индия Туризм Ограбления Смартфоны Россия
11 октября 2024, 00:07
Отец больше года избивал маленького сына в Архангельской области
Freepik
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В Архангельской области мужчина предстанет перед судом за издевательства над своим 11-летним сыном. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следствие установило, что с мая 2021 года по июль 2022 года 35-летний житель Котласа регулярно избивал ребенка разными предметами. Побои происходили, когда мужчина был пьян.

Мальчик остался на попечении отца после того, как его мать лишили родительских прав. В итоге ребенок попал в больницу, отец не стал забирать его домой.

Мужчине предъявили обвинение по трем статьям. Он признал свою вину частично. В ближайшее время его ждет суд. Ребенок сейчас живет с другими родственниками.

Ранее в Пермском крае местного жителя обвинили в жестоком обращении со своими детьми. По данным СК, мужчина неоднократно жестоко избивал сыновей и оказывал психологическое насилие. Детей у него забрали.

Суд Дети Мужчины Архангельская область
10 октября 2024, 16:44
Замглавы отдела МВД Челябинской области арестовали на два месяца
РИА «Новости»
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Челябинский суд арестовал заместителя начальника отдела Центра по противодействию экстремизму ГУМВД Челябинской области на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба главка СК по региону.

«По ходатайству следователя регионального СКР суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря 2024 года», - заявили в пресс-службе.

Ранее стало известному, что высокопоставленному полицейскому предъявили обвинение в посредничестве во взятке в размере 3,5 миллиона рублей. Следствие считает, что он способствовал передаче денежных средств взамен на содействие в решении гражданско-правового спора. Против фигуранта завели дело по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере».

Днем ранее правоохранительные органы провели обыски в офисах налоговой инспекции в Салехарде и Новом Уренгое. Предположительно, мероприятие связано с расследованием уголовного дела о коррупции, однако официальных комментариев от органов пока не поступало.

Суд Коррупция Следственный комитет России
10 октября 2024, 16:14
Замглавы Агентства по страхованию вкладов арестовали
РИА «Новости»
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Лефортовский суд Москвы арестовал замглавы Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха. Об этом сообщил ТАСС.

В чем именно его обвиняют, пока не сообщается. Известно лишь, что перед этим Попелюха опросили сотрудники ФСБ.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали заместителя председателя городского комитета по инвестициям Максима Шарипова. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, Шарипов через посредника запросил у частных компаний 23,5 миллиона рублей за содействие в заключении договоров аренды. Сам он не признал вину и заявил, что его подставили, хотя мужчину задержали с поличным.

В Москве также арестовали адвокатов Павла Шевцова и Игоря Ушкалова - тоже по делу о взятках.

Суд Аресты

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