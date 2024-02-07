«У нее сестра в Домодедове, ранее Наталья жила в селе Тарутино, работала в школе и ДК директором, уехала около 10 лет назад. Очень хороший театрал и режиссер, ездила на фестиваль с детьми показывать свои работы. Ростовые куклы были ее направлением, она учила детей», - вспомнила собеседница «360».

Валентина Черкесова добавила, что коллега уехала к сестре из-за заболевания легких - у родственницы было больше финансовых возможностей для лечения, она помогала.

«Я приглашала Наталью периодически на фестивали, на открытие Года театра», - поделилась завотделом ДК.

Она выразила надежду на то, что произошла какая-то ошибка, и ее бывшая коллега все-таки жива.

«Ужас. Прямо белым днем!.. Большая утрата и горе для нас», - произнесла Черкесова.

Трех пенсионерок - двух сестер и их подругу - нашли мертвыми в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа. СМИ писали, что в убийстве заподозрили их знакомого.

Одна из жертв тройного убийства в Подмосковье - бывший директор ДК, мастер-кукольник Наталья К., сообщил « Московский комсомолец ». Заведующая отделом в сельском доме культуры Валентина Черкесова рассказала «360», что Наталья переехала много лет назад, но ее по-прежнему приглашали на культурные мероприятия.