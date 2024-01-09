09 января 2024, 13:46

Ходорковского переобъявили в розыск после возбуждения дела о фейках о ВС России

РИА «Новости»
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Бывшего владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского* переобъявили в розыск в России после того, как он попал под уголовное дело. Информация появилась в картотеке МВД.

«Ходорковский Михаил Борисович*, разыскивается по статье УК. Переобъявлен», - говорится в сообщении.

По какой именно статье разыскивают бизнесмена, не указывается. По данным правоохранителей, дело в отношении Ходорковского* возбудили о фейках о российской армии, сообщила Lenta.ru. Поводом стали комментарии бизнесмена в интернете по поводу выплат семьям погибших участников СВО.

В графе «Особые приметы» отмечается, что карточку розыска с уголовным делом девятилетней давности изъяли.

В 2015 году Михаила Ходорковского* объявили в международный розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на предпринимателя Евгения Рыбина.

Перед этим, в 2005 году, экс-владельцу ЮКОС вынесли приговор за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Позже ему дали новый срок в связи с появлением дополнительных обстоятельств. Ходорковский* должен был выйти на свободу в 2014 году, однако президент России Владимир Путин помиловал его в 2013-м.

В 2022 году Ходорковского* признали в РФ иноагентом. В декабре 2023-го его уже во второй раз оштрафовали за отсутствие соответствующей плашки в соцсетях.

* Признан иноагентом в России.

Уголовное дело МВД РФ Россия
09 января 2024, 13:09
Пьяный мужчина угнал автомобиль и попытался дать взятку сотруднику ДПС в Москве
РИА «Новости»
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В Москве следователи Бутырского межрайонного отдела возбудили уголовное дело против мужчины, подозреваемого в серии преступлений. Среди них — завладение чужим автомобилем, нетрезвое вождение и покушение на дачу взятки. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка СК.

В Москве следователи Бутырского межрайонного отдела возбудили уголовное дело против мужчины, подозреваемого в серии преступлений. Среди них - завладение чужим автомобилем, нетрезвое вождение и покушение на дачу взятки. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка СК.

По версии следствия, гражданин Республики Таджикистан незаконно завладел машиной на одной из стоянок улицы Плещеева в Москве. Когда его остановили сотрудники ДПС и обнаружили у водителя признаки опьянения, мужчина попытался избежать медосвидетельствания, предложив взятку, которую инспектор отказался принять.

Мужчину задержали. Оказалось, что подозреваемого уже лишили права на вождение. Вину он не признал. Начались необходимые следственные мероприятия, а также проверка законности нахождения задержанного в столице.

В конце декабря со стоянки автомойки в центре Москвы украли Lamborgini менеджера автосалона. Стоимость пропавшего авто составляла десятки миллионов рублей.

Следственный комитет России Москва
09 января 2024, 12:18
Бастрыкин поручил возбудить дело против блогера, бросившего младенца в сугроб
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против блогера Сергея Косенко, бросившего младенца в сугроб. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Следователям поручили инициировать вопросы о выдаче Косенко правоохранителям, а также проверить соблюдение блогером налогового законодательства.

«Блогер Сергей Косенко, находящийся за рубежом, разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег», - напомнили в СК.

В связи с обращением общественников и представителей госорганов Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК возбудить уголовное дело в отношении блогера по факту совершенного им поступка.

Накануне депутат Госдумы Нина Останина пообещала обратиться в Следком из-за видео с ребенком, которое опубликовал Косенко. Парламентарий назвала поступок блогера преступным и безнравственным. Даже если мужчина бросил в сугроб куклу, он все равно показал бесчеловечную модель поведения, отметила Останина.

Уголовное дело Дети Видео Блогеры Следственный комитет России
09 января 2024, 11:49
Следователи в Пермском крае вернулись к делу о пропавшей в 2010 году девочке
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Дениса Головкина доклад по уголовному делу об исчезновении пятилетней девочки в 2010 году. Об этом сообщил информационный центр Следкома в своем Telegram-канале.

Ребенок пропал в районе города Кунгура в июне 2010 года. Девочка отдыхала вместе с родителями и друзьями семьи возле скального массива Ермак-Камень на берегу реки Сылвы. На следующий день после приезда на это место, когда взрослые и дети играли, мать ребенка заметила, что дочери нигде нет.

«На берегу нашли один ее тапочек. Потом - след босой детской ножки, но вел он в противоположную от воды сторону», - процитировало отца девочки РИА «Новости».

Реку тщательно обследовали водолазы, но тело так и не нашли. По мнению отца, ребенок точно не утонул.

После пропажи девочки возбудили дело об убийстве малолетнего. По одной из версий, ребенка похитили и увезли на автомобиле. Расследование несколько раз приостанавливали и вновь возобновляли.

Родители девочки пытаются найти ее самостоятельно и верят, что она жива. Они создали во «ВКонтакте» группу, где собирают информацию, которая могла бы помочь в поисках.

В 2022 году отцу ребенка написал неизвестный, заявивший, что пропавшая находится у него, и потребовавший семь тысяч долларов. Аноним также прислал видео с девушкой-подростком, но затем быстро удалил сообщения.

Через пару месяцев неизвестный снова вышел на связь с другого номера. Отец успел сделать скрин и передал информацию в СК и МВД, но там не увидели состава преступления. Больше аноним не писал.

Ранее в Калужской области похитили восьмилетнюю девочку , чтобы потребовать за нее выкуп.

Ребенка обнаружили в Тульской области, подозреваемых в похищении задержали.

Пермский край Дети Следственный комитет России
09 января 2024, 11:31
Американца в Москве арестовали по делу о наркотиках
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В Москве на два месяца арестовали американца Роберта Вудлэнда Романова. Его обвинили в незаконном обороте наркотиков, сообщило РИА «Новости».

Останкинский районный суд Москвы вынес постановление об аресте 6 января 2024 года. Гражданина США отправили под стражу до 5 марта. Роберту Вудлэнду Романову предъявили обвинение по статьям 30 и 228.1 УК России «Покушение на незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств».

В 2022 году вышла на свободу баскетболистка Бриттни Грайнер. Ее задержали в Шереметьево с маслом каннабиса для нагревательного устройства и приговорили к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков , но впоследствии обменяли на осужденного в США Виктора Бута. Мужчину обвиняли в поддержке терроризма , сговоре с целью убийства американцев и официальных представителей США, попытке покупки и продажи ракет.

США Наркотики Уголовное дело Суд Аресты Москва

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