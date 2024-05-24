Хабаровский студент собирал с пенсионеров деньги за ложные ДТП

По данным ведомства, 19-летний уроженец Сахалинской области начал работать «курьером» в группе аферистов, которые звонили пенсионерам и сообщали им ложную информацию о серьезной аварии с участием близких родственников.

Чтобы жертва не заподозрила подвоха из-за разницы в тембре голоса, мошенники предупреждали о «расстройстве речи» после полученной травмы головы. Согласно схеме мошенничества, пожилые люди должны были передать «знакомому» или «водителю» пострадавшей стороны крупную сумму денег. Фигурант получал свой процент на карту за каждый перевод средств.

Предварительная сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей. Следователи завело уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе обыска жилья студента правоохранители обнаружили ноутбук, сотовые телефоны и 85 тысяч рублей, которые он получил от мошенников.

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