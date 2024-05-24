24 мая 2024, 09:51

Хабаровский студент собирал с пенсионеров деньги за ложные ДТП

РИА «Новости»
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Полицейские в Хабаровске задержали студента, который помогал мошенникам вымогать деньги у пенсионеров за несуществующие ДТП с их родственниками. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, 19-летний уроженец Сахалинской области начал работать «курьером» в группе аферистов, которые звонили пенсионерам и сообщали им ложную информацию о серьезной аварии с участием близких родственников.

Чтобы жертва не заподозрила подвоха из-за разницы в тембре голоса, мошенники предупреждали о «расстройстве речи» после полученной травмы головы. Согласно схеме мошенничества, пожилые люди должны были передать «знакомому» или «водителю» пострадавшей стороны крупную сумму денег. Фигурант получал свой процент на карту за каждый перевод средств.

Предварительная сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей. Следователи завело уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе обыска жилья студента правоохранители обнаружили ноутбук, сотовые телефоны и 85 тысяч рублей, которые он получил от мошенников.

Ранее петербуржец подменил в пункте выдачи iPhone и попал в полицию.

Пенсионеры МВД РФ Мошенничество Студенты
24 мая 2024, 10:57
Москвич после выписки из больницы обнаружил в квартире 10 кавказцев
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Житель Москвы, вернувшись домой после больницы, куда попал с инсультом, обнаружил в квартире 10 человек кавказской наружности. О ситуации с захватом жилья сообщил Telegram-канал «112».

По информации источника канала, знакомая пострадавшего мужчины (Михаила Е.) ранее обещала помочь ему с трудоустройством и познакомила с будущими коллегами.

Один из них позже одолжил у Михаила Mercedes-Benz GLE 350D, сказал, что якобы хочет встретить родственницу на вокзале. Тот согласился, но, когда новый знакомый прибыл за ключами от машины в квартиру на Воронцовских прудах, отзывчивому мужчине стало плохо - его доставили в больницу с инсультом.

Ключи от Mercedes при этом остались у «будущего коллеги», а жилище никто не закрыл. Предприимчивый знакомый быстро сориентировался и воспользовался чужими квадратными метрами. На следующий день сын Михаила приехал в квартиру к отцу, где встретил 10 лиц кавказской наружности.

Мужчины назвали себя коллекторами и заявили, что будут охранять квартиру до приезда хозяина. Выгнать их не получилось.

Когда Михаила выписали из больницы и он вернулся домой, то гости тоже отказались уходить. Выпроводить их мужчина пытался целую неделю. В итоге пошел на хитрость, сказал, что ждет в гости женщину, и попросил пойти погулять на время на улицу, те поверили, а Михаил закрылся на все замки.

Пускать обратно «сожителей» он наотрез отказался, хотя они настойчиво ломились в квартиру. Пусть и не быстро, но мужчина в итоге смог добраться до полиции и написать заявление.

Москва Квартиры
24 мая 2024, 10:09
Генерал Попов не признал вину в мошенничестве
РИА «Новости»
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Военные следователи предъявили обвинение в мошенничестве бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову. Адвокат Сергей Буйновский заявил, что он не признал вину.

«Ему предъявленo обвинение. Все обвинения он отвергает, так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие», - сказал он ТАСС.

Попова заключили под стражу решением 235-й гарнизонного военного суда от 17 мая. Следком сообщил, что его заподозрили в хищении купленных администрацией Запорожской области изделий металлопроката на сумму более 130 миллионов рублей. Офицеру вменили мошенничество в особо крупном размере. Следствие ходатайствовало о переводе подозреваемого под домашний арест.

Генерала отстранили от службы в 2023 году. Депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал его прощальное аудиосообщение в интернете, что спровоцировало скандал. Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак обвинил парламентария в организации политического шоу.

Уголовное дело Военные Мошенничество Аресты
24 мая 2024, 08:20
Двое из напавших на «Крокус» приехали из Турции незадолго до теракта
РИА «Новости»
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Двое из четырех напавших на «Крокус Сити Холл» злоумышленников приехали в страну из Турции незадолго до самого теракта. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников, его процитировало РИА «Новости».

«Двое из четырех участников нападения прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта», - отметил он.

Бортников сообщал, что ключевой организатор теракта в «Крокусе» находится за рубежом. По его словам, оперативники продолжают работу по делу, в том числе пытаются «дойти» до основного исполнителя.

Всего по делу о теракте уже арестовали 12 человек. Всех фигурантов обвиняют в совершении преступления в составе организованной группы. Один из задержанных признался, что прибыл из Турции 4 марта. Он же сообщил, что ему предлагали 500 тысяч рублей за совершение теракта.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Боевики проникли в концертный зал, начали стрельбу и устроили пожар. Погибли 145 человек.

Турция ФСБ Теракт в «Крокусе»
24 мая 2024, 07:51
В Москве арестовали фигурантов дела о хищении у «Россетей»
РИА «Новости»
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Фигурантов уголовного дела о хищении денег у юрлица в составе ПАО «Федеральная сетевая компания Россети» отправили под стражу. Постановление об аресте вынес Мещанский суд Москвы.

Гендиректор «КМ ГРУПП» Алексей Лаптев, гендиректор «РУСФАКТОР ХОЛДИНГ» Виктор Николаев, первый заместитель гендиректора «РСК» Дилшад Тофик-Кызы Рзаева, а также Виталий Перебалин останутся в СИЗО на два месяца, до 22 июля, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Их заподозрили в преступлении по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере».

По версии следствия, они создали организованную группу и разработали преступный план. Подозреваемые получали у «гарантирующего поставщика» электроэнергию на продажу. Однако полученные деньги они использовали по собственному усмотрению, не собираясь исполнять условия договоров.

В Подмосковье задержали владельца сгоревшего хостела. Он арендовал трехэтажный дом в СНТ «Снегирь».

Хищения Уголовное дело Суд Мошенничество Аресты Москва

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