Группу вымогавших деньги на билет попрошаек задержали в Москве

Московские полицейские задержали группу из семерых мошенников - пять женщин и двух мужчин - по подозрению в мошенничестве на нескольких станциях кольцевой линии метро. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка МВД.

По информации ведомства, злоумышленницы подходили к пассажирам с просьбой одолжить деньги на железнодорожный билет, обещая по прибытии домой вернуть сумму долга переводом на банковскую карту. При этом при себе обманщицы держали багажные сумки, а для убедительности натирали глаза мазью, которая вызывала слезоотделение.

Мужчины в группе контролировали действия женщин и выбирали безопасные места для осуществления мошенничества, чтобы не привлекать внимание персонала метро. За один день они могли совершить до двадцати преступлений. Обманутые граждане переводили аферистам от трех до шести тысяч рублей. Однако после перевода звонки на связанные с картами номера телефонов игнорировались, а деньги не возвращались.

Полиция смогла установить личности подозреваемых и задержать их. Во время обысков у них обнаружили и изъяли мобильные телефоны, документы, банковские карты. Четверых сообщников заключили под стражу, остальным вынесли подписку о невыезде.

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