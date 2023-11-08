Группу подозреваемых в мошенничестве женщин с сайтов знакомств задержали в Москве
Группу подозреваемых в мошенничестве на сайтах знакомств женщин задержали в столице. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Москвы.
«По результатам проведенных мероприятий задержаны 36 участников организованной преступной группы», - сообщили в СК.
Следствие выяснило, что женщины из ОПГ знакомились с мужчинами на специальных сайтах. Они договаривались о встречах с потерпевшими в Алексеевском районе и предлагали мужчинам посетить определенные заведения, где цены специально завышались.
Злоумышленницы уговаривали мужчин оплатить счет, а затем покидали заведение. Полученные деньги распределяли между участницами группы в соответствии с их ролями.
В ходе расследования уголовного дела следователи провели более 10 обысков, в том числе в помещениях, куда завлекали потерпевших.
В ближайшее время задержанным предъявят обвинение.
Ранее бизнес-коуча Шабутдинова обвинили в восьми случаях мошенничества.