Группу автоугонщиков задержали в Москве

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По информации ведомства, злоумышленники, действуя организованной группой, угнали автомобили Lexus LX 570 на Рублевском шоссе и Toyota Land Cruiser 200 на Пятницком шоссе в феврале и апреле 2023 года соответственно.

Оба автомобиля нашли и вернули законным владельцам. Четверых подозреваемых задержали и обвинили в краже. Их заключили под стражу.

Кроме того, один из обвиняемых на момент совершения преступления занимал должность старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве.

На основании решения зампрокурора Москвы уголовное дело передали для дальнейшего расследования в столичный главк Следственного комитета.

Ранее уборщицу из Таджикистана обвинили в краже 1,6 миллиона рублей у туриста.