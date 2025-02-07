07 февраля 2025, 16:43

Группа кировчан ограбила супермаркет и чуть не устроила поножовщину

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Житель Кирова своровал продукты из супермаркета — спрятал украденное в рюкзак и куртку, после чего пошел к выходу. Когда на кассе его остановила продавщица, он напал на нее и бросился бежать. Об этом сообщил источник 360.ru.

Молодой человек действовал не один - его прикрывала группа из троих подельников. Когда продавцы и два работавших в магазине электрика бросились в погоню за вором, друзья похитителя пришли к нему на помощь.

Они достали ножи и приготовились драться. Когда подельники вора увидели, что на них не рискуют нападать, они сбежали. Видеозапись со случившимся появилась в распоряжении 360.ru.

Ранее полиция поймала в Петербурге вора, который действовал необычным образом: он проникал в квартиры через проломы в полу.

Преступник наворовал ценных вещей на более чем 1,5 миллиона рублей. Установить личность грабителя удалось по оставленным на местах преступлений отпечаткам обуви. Украденное он сбывал в комиссионных магазинах.

Преступления Магазины
07 февраля 2025, 13:09
Пьяный пассажир поезда в Москве сильно избил охранника за просьбу покинуть вагон
Пресс-служба МВД
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Пассажир поезда на Казанском вокзале в Москве чуть не убил инспектора транспортной безопасности за просьбу покинуть вагон. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Происшествие случилось вчера вечером. Пьяный мужчина ехал в поезде, к нему обратился инспектор и попросил покинуть вагон на конечной станции. Пассажир за это напал на него и нанес не менее пятидесяти ударов ногами по голове.

Пострадавшего госпитализировали, сейчас ему оказывают необходимую помощь. Подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале заявила, что между охранником и пассажиром возник словесный конфликт.

«Агрессивный мужчина набросился на охранника и повалил на пол, после чего жестоко избил потерявшего сознание оппонента. Затем злоумышленник скрылся», - заявила Волк.

Полицейские быстро нашли подозреваемого на территории Казанского вокзала, им оказался 35-летний житель Ярославской области, который ранее неоднократно был судим. На одежде мужчины были следы крови.

Уголовное дело Россия Мужчины Поезда Москва
07 февраля 2025, 11:41
Подростка из Татарстана обвинили в терроризме и госизмене
РИА «Новости»
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Несовершеннолетнего жителя Татарстана обвинили в участии в террористической организации и государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По версии следствия, 17-летний подросток через интернет связался с представителями украинской террористической организации летом 2023 года. За денежное вознаграждение он согласился передавать им информацию о расположенных в Казани предприятиях.

Весной 2024 года парня поймали. Против него возбудили уголовное дело по статьям об участии в террористической организации и государственной измене. Расследование дело завершено и его направили для рассмотрения в суд.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - рассказали в ведомстве.

В конце января 18-летнего жителя Курска приговорили к семи годам за госизмену и терроризм. Суд проходил в закрытом режиме, суть уголовного дела не сообщается - вероятно, из-за наличия в деле сведений, составляющих гостайну.

Уголовное дело Суд Казань Терроризм Татарстан Преступления Россия
07 февраля 2025, 09:47
Петербуржец под наркотиками изнасиловал семилетнюю дочь сожительницы
РИА «Новости»
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В Петербурге мужчина принял наркотики и надругался над семилетней дочерью сожительницы. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

По данным журналистов, происшествие случилось в Красносельском районе. Злоумышленник изнасиловал ребенка интимной игрушкой. Надругательство он совершил в компании друга, который тоже принял наркотики.

Помимо пострадавшей, в доме находились еще двое детей. Они услышали крики сестры и позвонили матери. Когда женщина вернулась домой, то увидела дочь в крови. Она вызвала скорую, ребенка положили в больницу.

Насильника задержали. Выяснилось, что ранее он уже сидел в тюрьме. Правоохранители выясняют другие обстоятельства случившегося.

Ранее священника в Самаре арестовали за изнасилование 16-летней прихожанки. По данным следователей, он познакомился с ней на исповеди. Вину не признал. Известно, что у подозреваемого есть жена и четверо детей.

Священники Дети Больницы Тюрьмы Изнасилования
07 февраля 2025, 05:51
Контейнеры, где могли быть части тел Тархова и его жены, вывезли на полигон ТКО
РИА «Новости»
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Мусорные контейнеры, в которых могли находиться останки бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены, доставили на полигон для отходов. Об этом сайту samara.kp.ru сообщил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

По словам собеседника сайта, содержимое всех контейнеров по предполагаемому маршруту преступницы мусоровоз вывез на полигон ТКО. Баки очищали по всему району. И, судя по всему, ничего подозрительного при этом рабочие не заметили.

Как рассказали авторы статьи, есть версия, что внучка Тархова разбрасывала части тел по разным мусорным бакам, развозя их на такси.

Накануне, 5 февраля, женщину арестовали, а позже ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Убийства Женщины Такси Полигоны Убийство экс-мэра Самары Виктора Тархова

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